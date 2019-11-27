Российский фейк об убийствах детей на Донбассе создал большую проблему для Украины: подробности оружейного скандала

В Сербии разгорелся политический скандал с Украиной в главной роли. Сербские оппозиционеры обнародовали документы, которые якобы свидетельствуют о том, что летальное оружие сербского производства (боеприпасы к 60-мм минометам) попадало в нашу страну вопреки запрету сербского правительства на торговлю оружием с Украиной. Также эти оппозиционеры заявляют, что украинцы используют сербские боеприпасы "для убийства российских детей на Донбассе". "Апострофу" удалось узнать, что наиболее вероятным организатором скандала является Россия, которая таким образом подрывает важный для обороноспособности Украины канал поставок и укрепляет свое влияние на Балканах.

Сербские мины для Украины

Источником политического скандала в Сербии стали фото документов, опубликованные вице-президентом оппозиционной Партии свободы и справедливости Мариникой Тепич в Twitter. Они свидетельствуют, что еще в 2015 году кипрская компания Petralink Limited, которая фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о хищениях в украинской оборонной сфере (так называемый "Свинарчукгейт"), начала переговоры с сербским заводом-изготовителем артиллерийских боеприпасов "Крушик" (входит в концерн Jugoimport SDPR) о покупке партии 60-мм мин. Что характерно, представителем кипрской компании на переговорах с сербами был гражданин Украины Виталий Дементьев. Уже в 2016 сербская компания "Техноремонт" купила 30 тысяч мин у завода "Крушик", продала их Petralink Limited, а те уже перепродали боеприпасы польской компании Nattan. Далее, как убеждены сербские оппозиционеры, мины попали в Украину, в частности на Донбасс, откуда якобы поступали свидетельства об использовании 60-мм минометных боеприпасов именно сербского производства.

Сначала президент Сербии Александр Вучич отвергал все обвинения. Но после публикации документов резко "дал заднюю" и признал, что мины вполне могли быть "реэкспортированы" в Украину. Он добавил, что по этому случаю сербская госбезопасность даже проводила воспитательные беседы с производителями и продавцами. Кроме того, своими подозрениями о том, что мины поедут на Донбасс, сербы поделились с российской разведкой.

Действительно ли сербские мины уехали в Украину? Да, но совсем не для "убийства российских детей", как кричат пророссийские силы в Сербии. Как сообщили собственные источники "Апострофа", конечным пунктом назначения сербских мин действительно была Украина. Боеприпасы предназначались для 60-мм минометов как украинского производства, так и завезенных из Боснии и Герцеговины, имеющихся в распоряжении Сил специальных операций Украины. Но размер партии (30 тысяч единиц) исключает ее масштабное применение. При скорострельности 12-15 выстрелов в минуту, сербских боеприпасов хватило бы максимум на 1-2 дня боевых действий. К тому же, закупка проводилась еще в 2016 году, когда 60-мм минометы только принимались на вооружение. И, скорее всего, сербская партия "разошлась" на обучение и испытания.

Поэтому крики сербских оппозиционеров о "российских детях Донбасса" - откровенная спекуляция и политическая истерия.

И можно было бы не обращать внимания на этот скандал, если бы не одно "но". Инцидент свидетельствует о том, что вездесущие российские спецслужбы преследуют цели, которые очень вредят Украине.

Одним скандалом замять другой

К началу скандала с боеприпасами одной из топ-тем сербской политики был шпионский скандал с участием России. В местных СМИ всплыло видео, на котором российский гражданин передает большую сумму денег неназванному сотруднику Министерства обороны Сербии и получает папку с какими-то документами.

"События последних дней являются свидетельством асимметрии российско-сербских отношений. В Сербии пропагандируется образ России как друга и равноправного партнера, хотя Россия преследует исключительно свои интересы и не считается с сербским суверенитетом. И не успевает толком разгореться шпионский скандал, как вдруг следует информация о продаже Украине оружия. И вместо того, чтобы обвинять Россию в шпионаже, сербские политики вынуждены рассказывать об истинной дружбе с Россией, и том, как они держали в курсе российскую разведку. Я не считаю это совпадением. Тем более, что показания об оружии для Украины пришли из Болгарии, а этим каналом информации Россия уже пользовалась", - сказал в комментарии "Апострофу" журналист-международник и исследователь Балканского региона Анатолий Демещук.

Подобные выводы озвучил в разговоре с "Апострофом" и Виталий Мартынюк, эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

"Вероятно, "минный скандал" был предназначен для отвлечения внимания от шпионского скандала. Тем более, что информация разошлась от болгарской журналистки, которую уже неоднократно ловили на распространении ложной или скандальной информации. Цель оружейного скандала - отвлечь внимание от скандала вокруг российского шпионажа и усилить давление на нынешнее сербское руководство, чтобы заставить его быть еще более пророссийским. Это подтверждается еще и тем, что оружейный скандал является скорее соревнованием, кто из сербских политиков больше любит Россию", - отметил Мартынюк.

Очередной удар Кремля

Ситуация складывается так, что Россия получает сразу три локальные победы.

Во-первых, утихает история с российским подкупом и шпионажем.

Во-вторых, теперь сербы оказались в позиции виновного и попытаются подтвердить свою приверженность России дополнительными шагами.

"В этой ситуации Россия получает все карты в руки не только для того, чтобы замять шпионский скандал, но и усилить давление на официальный Белград для большего втягивания Сербии в свою внешнеполитическую орбиту. Москва не отстанет от Сербии, особенно после провалов в Черногории и Северной Македонии, а будет пытаться укрепить свою линию на Балканах. Это приведет к тому, что Сербия все больше будет поддерживать инициативы и позицию России на международной арене", - отметил Виталий Мартынюк.

Третьим "зайцем", которого убивает российская разведка, являются украинские интересы. Балканы, учитывая былую принадлежность к соцлагерю и значительную милитаризацию, является ценным источником военных материалов, которые полностью совместимы с нашими постсоветскими вооружениями и техникой (Украина, несмотря на войну, до сих пор не имеет собственного производства боеприпасов и пользуется старыми советскими запасами, объемы которых небезграничны). И, как сообщили источники "Апострофа", ранее Украина без лишнего шума могла покупать на Балканах необходимые материалы даже в обход официальных запретов. Теперь этот канал закрывается, а причастным к продаже кипрским и польским компаниям грозят серьезные проблемы.

Будущее развитие событий еще покажет, насколько существенными будут последствия сербского вооруженного скандала. Но украинские интересы и позиции уже получили серьезный удар. Зато Россия не только "отмылась" от репутационного провала, но и получила шанс обрубить все балканские каналы поставок для нашей оборонной отрасли. Это является очередным свидетельством того, что никакие "разведения" войск и переговоры не прекратят информационную войну Кремля против Украины.