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Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборон­пром" от коррупции

В "Укроборонпром" заходит новая команда

Дмитрий Иванческул среда, 4 сентября 2019, 09:04
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В "Укроборонпром" заходит новая команда Фото: unian

В команде президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему, решили не ставить крест на погрязшем в скандалах госконцерне "Укроборонпром", а пойти другим путем, реформировав всю структуру как таковую. В частности, на должность гендиректора ГК "Укроборонпром" с 30 августа 2019 года назначен Айварас Абромавичус, которого пригласили в Украину в 2014 году в качестве реформатора. Сейчас же в подмогу к Абромавичусу в "Укроборонпром" намерены пригласить менеджмент, который должен "отмыть" госконцерн.

"Апостроф" рассказывает все, что известно об этом на данный момент.

Скандал вокруг "Укроборонпрома"

В начале 2019 года в СМИ была обнародована информация о колоссальной коррупции в "Укроборонпроме". В частности, речь шла о покупке госконцерном контрабандных запчастей для военной техники в России. При этом все сделки оформлялись через фирмы-прокладки, благодаря чему часть денег оседала в карманах топ-чиновников. Одним из главных фигурантов скандала оказался Игорь Гладковский, который является сыном заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его в СМИ называют бизнес-партнером Петра Порошенко.

"Благодаря" схемам из украинского бюджета было украдено порядка 250 миллионов гривен.

Абромавичус…

С 12 июня 2019 года Зеленский назначил Абромавичюса членом Набсовета "Укроборонпрома". Позже тот возглавил Набсовет, а далее – стал гендиректором госконцерна.

Ранее в интервью изданию The Babel он выступал категорически против ликвидации "Укроборонпрома", отмечая, что это просто позволит причастным к коррупции на госконцерне спрятать концы в воду. Также он выражал мнение, что в "Укроборонпроме" необходимая полнейшая замена руководства на предприятиях концерна.

"Обновления будут серьезные. (Нам нужны) хорошие управленцы сложными процессами", - подчеркивал он.

Говоря о приоритетах для концерна, он отмечал наращивание экспорта, развитие совместных предприятий с иностранными партнерами, а также разработку и поставки современного вооружения украинским военным.

… и его команда

По данным журналистки Сони Кошкиной, Абромавичус и привлеченные им иностранные консультанты подобрали команду, которая должна помочь в реформировании "Укроборонпрома". Речь идет о работе с финансами, закупками, управлении активами и прочем.

Сейчас команда Абромавичуса, которая впоследствии может занять должности заместителей главы концерна, выглядит так:

Михаил Морозов

Как ожидается, в "Укроборонпроме" на нем будет лежать реформа спецэкспортеров и управления внешнеэкономической деятельностью.

Стоит отметить, что Морозов далеко не новичок в оборонке. В частности, он возглавлял ГП "Прогресс" – одно из первых в Украине предприятий для экспорта/импорта военных товаров и услуг. Также работал в структурах "Укроборонпрома".

Сергей Иванюта

В ГК займется финансовым вопросом. Иванюта также не новичок в своем деле – ранее он занимался вопросами финансов в государственной компании "Укргазвыдобування".

Мустафа Найем

Известный экс-нардеп, журналист и активист. В "Укроборонпроме" может заняться налаживанием отношений с органами госвласти, регуляторами, международными органами и инвесторами.

Напомним, Найем был одним из ответственных за реформу органов правопорядка.

Роман Бондарь

Займется вопросами трансформации в госконцерне. Является партнером британской компании по поиску и развитию топ-менеджеров Odgers Berndtson.

Надежда Бигун

Займется в ГК управлением закупками. До этого работала в Prozorro. Была директором по закупкам в "Укрпочте".

Что дальше

На данный момент, по информации СМИ, все участники списка числятся советниками Абромавичуса в "Укроборонпроме". Если все же будет принято решение об их назначении на должности, по ним будет проведена спецпроверка.

Также все участники списка будут вынуждены пройти проверку на полиграфе.

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