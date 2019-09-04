В команде президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему, решили не ставить крест на погрязшем в скандалах госконцерне "Укроборонпром", а пойти другим путем, реформировав всю структуру как таковую. В частности, на должность гендиректора ГК "Укроборонпром" с 30 августа 2019 года назначен Айварас Абромавичус, которого пригласили в Украину в 2014 году в качестве реформатора. Сейчас же в подмогу к Абромавичусу в "Укроборонпром" намерены пригласить менеджмент, который должен "отмыть" госконцерн.
"Апостроф" рассказывает все, что известно об этом на данный момент.
Скандал вокруг "Укроборонпрома"
В начале 2019 года в СМИ была обнародована информация о колоссальной коррупции в "Укроборонпроме". В частности, речь шла о покупке госконцерном контрабандных запчастей для военной техники в России. При этом все сделки оформлялись через фирмы-прокладки, благодаря чему часть денег оседала в карманах топ-чиновников. Одним из главных фигурантов скандала оказался Игорь Гладковский, который является сыном заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его в СМИ называют бизнес-партнером Петра Порошенко.
"Благодаря" схемам из украинского бюджета было украдено порядка 250 миллионов гривен.
Абромавичус…
С 12 июня 2019 года Зеленский назначил Абромавичюса членом Набсовета "Укроборонпрома". Позже тот возглавил Набсовет, а далее – стал гендиректором госконцерна.
Ранее в интервью изданию The Babel он выступал категорически против ликвидации "Укроборонпрома", отмечая, что это просто позволит причастным к коррупции на госконцерне спрятать концы в воду. Также он выражал мнение, что в "Укроборонпроме" необходимая полнейшая замена руководства на предприятиях концерна.
"Обновления будут серьезные. (Нам нужны) хорошие управленцы сложными процессами", - подчеркивал он.
Говоря о приоритетах для концерна, он отмечал наращивание экспорта, развитие совместных предприятий с иностранными партнерами, а также разработку и поставки современного вооружения украинским военным.
… и его команда
По данным журналистки Сони Кошкиной, Абромавичус и привлеченные им иностранные консультанты подобрали команду, которая должна помочь в реформировании "Укроборонпрома". Речь идет о работе с финансами, закупками, управлении активами и прочем.
Сейчас команда Абромавичуса, которая впоследствии может занять должности заместителей главы концерна, выглядит так:
Михаил Морозов
Как ожидается, в "Укроборонпроме" на нем будет лежать реформа спецэкспортеров и управления внешнеэкономической деятельностью.
Стоит отметить, что Морозов далеко не новичок в оборонке. В частности, он возглавлял ГП "Прогресс" – одно из первых в Украине предприятий для экспорта/импорта военных товаров и услуг. Также работал в структурах "Укроборонпрома".
Сергей Иванюта
В ГК займется финансовым вопросом. Иванюта также не новичок в своем деле – ранее он занимался вопросами финансов в государственной компании "Укргазвыдобування".
Мустафа Найем
Известный экс-нардеп, журналист и активист. В "Укроборонпроме" может заняться налаживанием отношений с органами госвласти, регуляторами, международными органами и инвесторами.
Напомним, Найем был одним из ответственных за реформу органов правопорядка.
Роман Бондарь
Займется вопросами трансформации в госконцерне. Является партнером британской компании по поиску и развитию топ-менеджеров Odgers Berndtson.
Надежда Бигун
Займется в ГК управлением закупками. До этого работала в Prozorro. Была директором по закупкам в "Укрпочте".
Что дальше
На данный момент, по информации СМИ, все участники списка числятся советниками Абромавичуса в "Укроборонпроме". Если все же будет принято решение об их назначении на должности, по ним будет проведена спецпроверка.
Также все участники списка будут вынуждены пройти проверку на полиграфе.