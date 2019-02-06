Украинские военные провели важные учения на Азовском море: опубликованы фото и видео

Украинские военнослужащие отработали в Азовском море отражение вражеского нападения с моря.

Об этом в среду, 6 февраля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе проведения учебной операции корабли Морской охраны, катера ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации остановили судно-нарушителя и заблокировали его в определенном районе, не допустив высадки диверсионных групп.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс", где присутствовал лично и имел возможность наблюдать не только за действиями и маневрами, но и оценить управленческую деятельность командира корабля, обучаемость персонала.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч".