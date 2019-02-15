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Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

Дмитрий Орешкин о кадровой чистке в силовых структурах РФ

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для "Апострофа" пятница, 15 февраля 2019, 10:22
Дмитрий Орешкин о кадровой чистке в силовых структурах РФ Фото: GettyImages

В силовых структурах России провели очередную чистку – уволили генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. После чего Путин назначил на должности более 30 новых силовиков. О том, чем вызвана такая ротация кадров, "Апостроф" спросил российского политолога Дмитрия Орешкина.

Надо иметь в виду, что одновременно с увольнениями было произведено почти 35 назначений. Из них два с лишним десятка - в МВД, от обучения и вплоть до внутреннего контроля, внутренних расследований службы и так далее. В общем, сказочная пропорция: одна голова отрубается, а на ее месте вырастают три новых.

Важно не то, кого уволили, а кого не уволили: никого не уволили из ФСБ, Росгвардии, Министерства обороны. То есть это те структуры, на которые Путин опирается и которые не хочет обижать. А остальные он чистит - непонятно зачем. Может быть, генералы проворовались. Это почти несомненно. Может быть, это жертва общественному мнению, чтобы показать, что проводятся чистки. Может быть, это операция устрашения для других, потому что воруют многовато.

В любом случае важно, что под раздачу попали не все силовики, а только одна группа – МВД, Следственный комитет, МЧС и Федеральная служба исполнения наказаний. Думаю, что, кроме перечисленных ранее возможных причин, есть и внутренние разборки. Например, одновременно семь следователей из Следственного комитета уволились в знак протеста против того, что их коллег заподозрили в коррупции, отстранили от расследования и объявили расследование некомпетентным. Идет речь о разборках между бандитами и их силовыми службами, потому что выясняется, что там были не просто частные бандитские охранники, а еще и люди, например, из Росгвардии, которые в свободное от работы время подрабатывают охранниками.

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Перестрелка в небоскребе "ОКО" состоялась в ноябре 2017 года, и к осени следующего - следователи пришли к заключению, что виноваты силовики из Росгвардии. А к концу 2018 года следователей прогнали и решили устроить радикально новое расследование, поскольку что-то кому-то показалось неправильным. Косвенно можно сделать вывод, что, пожалуй, в этой схватке Следственного комитета с Росгвардией победила вторая, потому что, когда полетели головы чиновников высокого уровня, Росгвардию, в отличие от СК, не тронули. Самого Бастрыкина не сняли, а вот некоторых его заместителей поперли, что, конечно, ослабляет его позиции как сильного руководителя.

Важно то, что решили не обижать Росгвардию. Эта асимметрия в отставках показывает, что Путин не всех силовиков шерстит, а только тех, кого можно. С Шойгу, начальниками ФСБ и Золотовым, который руководит Росгвардией, он ссориться не хочет. Золотова Путин не может тронуть, потому что - это его личная безопасность, для Путина очень важно ощущение, что на Золотова всегда можно положиться. А ФСБ, как и Минобороны, - попросту очень влиятельная структура. Вместе они - основа власти Путина.

То есть цели увольнений следующие: зарвавшихся наказать, остальным показать, что не стоит зарываться, и одновременно притупить конфликт между разными силовыми структурами.

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