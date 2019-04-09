Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Существует опасность, что Крымский мост, который соединяет оккупированный Россией полуостров с материковой частью РФ, может быть снесен грязевым вулканом. Об этом "Апострофу" рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

Я разговаривал с проектировщиком моста, который живет в Лондоне, и он на мои аргументы ничего не может ответить. Они же там в Лондоне сидят, там их целая бригада в составе семи человек, и дежурят круглосуточно, анализируя получаемую информацию. Раньше были советские строительные нормы и правила, которые запрещали строить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании. А там полутвердые глины, которые "дышат" и деформируются.

Мне начали рассказывать, что у них нанотехнологии, но геология - это не нанотехнология, а миллионы лет формирований пород. Да, в Санкт-Петербурге знаменитое здание, так называемая "кукуруза" (небоскреб "Лахта центр", - "Апостроф") тоже построено на глинах. Но тем глинам миллиард лет, они тверже гранита, а в Керченском проливе современные, полутвердые, водонасыщенные глины с плавунами и грязевым вулканизмом. Это разные вещи.

Смотрите: Проход на катере под Керченским мостом: уникальное видео в формате 360

И на этих глинах, на двух опорах, посадили колоссальные пролеты в 10 тысяч тонн. А по ним еще пойдут поезда, а это 6 тысяч тонн. Как мост себя поведет? Должны же были быть расчеты, проведены изыскания, а я боюсь, что инженерно-геологические изыскания использовали времен 70-х годов прошлого века, когда действительно хотели строить мост. Но тогда проект завернули, поскольку были хорошие специалисты. Ну, а сейчас у нас есть товарищ, который самый главный специалист по всем вопросам, и считает, что он может строить все, что захочет.

На видео извержение небольшого грязевого вулкана у побережья Азовского моря в Краснодарском Крае РФ

Кстати, рядом с мостом есть грязевой вулкан, который проявляет активность примерно раз в 80 лет. Недавно по телевидению показывали, что в Азовском море, вероятно, сработал грязевой вулкан - рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря и колоссальный глиняный массив стал на берегу. Там такая мощь, что мост будет просто снесен.

Интервью с Юрием Медоваром о проблемах Крымского моста и его туманном будущем читайте на "Апострофе" в ближайшее дни.