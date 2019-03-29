Проход на катере под Керченским мостом: уникальное видео в формате 360

Журналисты из оккупированного Крыма опубликовали в сети уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.

Соответствующий ролик был опубликован в YouTube.

"Журналисты "Крыминформа" впервые прошли на пограничном катере под арками Крымского моста и сняли видео в формате 360°", - говорится в подписи к видео.

Крымский мост оккупанты открыли 16 мая 2018 года.

Напомним, что в Росгвардии создали специальную морскую бригаду в оккупированной Керчи, которая предназначена для охраны Крымского моста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.