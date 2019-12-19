Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

19 декабря состоялась итоговая годовая пресс-конференция российского президента Владимира Путина, во время которой он уделил немало внимания и Украине. Это было 15-е подобное мероприятия за время нахождения Путина у власти. Кремлевский лидер отвечал как на вопросы о геополитике, санкциях и ядерной войне, так и говорил о дополнительном выходном на Новый год и борьбе с пьянством. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались 1895 российских и иностранных журналистов, в том числе представители незаконных формирований ЛНР и ДНР. Сама пресс-конференция продолжалась 4 часа 25 минут.

Примечательно, что, говоря об Украине, Путин обсуждал вопросы по Донбассу, но снова забыл о Крыме. Журналистка из Крыма лишь вскользь упомянула о том, что Путин будет открывать железнодорожную часть Крымского моста. Пропагандистам из ДНР и ЛНР слова не дали вообще.

За время трансляции на YouTube-канале российских пропагандистов "Россия 24" пользователи в комментариях жаловались на то, что и Путин, и прибывшие журналисты льют слишком много воды. Да и вообще зрелище больше напоминало плохо срежиссированное скучное телешоу, чем деловой разговор.

"Скучно, пусть они с табличками спляшут хоть, что ли!" – написал один из зрителей трансляции. Традиционно журналисты пытались привлечь внимание Путина яркими надписями, флажками и табличками. А обилие подарков, которые ему дарили – в основном журналы и книжки, но была также и икона - вызвало волну комментариев, мол, это не пресс-конференция, а "Поле чудес", где ведущего Леонида Якубовича обычно заваливают подарками.

Также следует отметить, что Путин, которого в соцсетях иронично называют "ботоксным" из-за отсутствия морщин, имел довольно необычный вид. Были четко видны морщины на лбу, пигментные пятна на лице и густая сетка морщин под глазами.

Отметим также, что трансляция "Россия 24" в YouTube собрала 10 тысяч лайков и более 44 тысяч дислайков (под конец эфира их количество странным образом уменьшилось на 10 тысяч).

Приводим заявления Путина по главным темам.

Украина и Донбасс

Минские соглашения и ситуация на Донбассе

Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под документами были подписи двух непризнанных "республик". Они меня просто за горло взяли. А представители непризнанных "республик" отказывались это делать. Но мы уговорили. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует.

Там были проведены "выборы". Это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях нет указаний на то, на что имеют право претендовать. Есть пункт, который говорит о выводе наемников, иностранных войск и закрытии границы. Закрытие должны начаться на второй день после выборов и закончиться после всеобъемлющего политического урегулирования, внесения изменений в Конституцию Украины и предоставлены прав, которые в соглашениях прописаны.

Но там нет иностранных войск. Там есть местные силы обороны. Откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Во многих горячих точках мира они откуда-то берутся. Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Там есть наемники – и французы, и немцы, которые воюют с обеих сторон. Но они не составляют основу вооруженных формирований.

Российская ракетная установка "Град" в ЛуганскеФото: Getty images

Я не вижу желания решать этот вопрос в диалоге с людьми. Взяли и своим решением отрезали эту территорию от Украины, потому что ввели блокаду. Но сейчас произошли изменения к лучшему. Но этого недостаточно.

Вообще "Донбасс порожняк не гонит" – хулиганская, бойцовская фраза, но она у людей есть.

Вообще нет ничего кроме Минских соглашений. Меня очень насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, ситуация может зайти в полный тупик. На Минских соглашениях базируется закон об особом статусе Донбасса. Ему нужно придать постоянно действующий характер и потом перенести в Конституцию. Но судя по всему, ни прежние, ни действующие руководители Украины делать этого не хотят.

Нужен прямой диалог с Донбассом, но его нет. Новые изменения о децентрализации. Хорошо. Но это делается взамен Минских соглашений или особого статуса. Но в Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то и децентрализация должна быть согласована с Донбассом.

Следующая встреча состоится, если будут изменения. Они есть. Закон продлен. Произведен отвод войск. Правда, наши партнеры почему-то не хотят разведения по всей линии. На мой взгляд, это ошибка. С другой стороны, сократилось количество обстрелов.

В целом есть позитив, но есть вещи, которые настораживают. Это предмет обсуждения. Потому я считаю, что работа в Нормандском формате является целесообразной.

Газовые вопросы

Что касается газа, то часть наших резервных средств вложена в украинские ценные бумаги – это как раз 3 млрд долларов. Есть решение суда в Лондоне, которое не исполняется.

А решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, а политический характер. Но мы будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и строках. Мы не собираемся заключать (контракт) на какой-то срок, чтобы потом прекратить транзит. Это удобный маршрут. Он длиннее, чем по Балтийскому морю, но удобнее для поставок в Центральную и Восточную Европу.

И можно было бы поставлять газ со скидкой. Мы будем стремиться, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. Мы заинтересованы, чтобы Украина нормально получала ресурс и европейские соседи были спокойны.

Мы сами хотим сохранить транзит. Если же Запад хочет в этом вопросе помочь, лучше бы денег дали. Но реальных денег не дают. Хотят, чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет. Дайте им кредит под хороший процент. Но ничего нет. МВФ требует, чтобы отменили льготы для населения на газ – тогда опять будет скачек тарифов. ЕС требуют, чтобы начали вывозить лес-кругляк - тогда от Карпат ничего не останется.

Также требуют, чтобы землю начали продавать. Но для украинцев земля имеет сакральное значение - это золотые земли.

Украинское полеФото: pixabay.com

Международные отношения. Санкции

Решение WADA отстранить россиян на 4 года

Оно не только не справедливое, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Решения по допингу связали с участием наших спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде. Теперь наказали за тоже самое еще раз. Но любое наказание должны быть индивидуальным. Решение WADA противоречит олимпийской хартии и, скорее всего, опять имеет политический оттенок.

Конференция WADAФото: Getty images

Наши девочки в фигурном катании выступают. Они четыре оборота делают и никто больше этого не делает. Но не имеют они никакого отношения к допингу.

Вмешательство России в политику Великобритании и Brexit

Я давно привык относится к этому с соответствующим образом. Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. Кто бы что обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом ничего, что связано с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия. А Великобритания, думаю, заинтересована в сотрудничестве с Россией. Что касается вмешательства России - то произошедшее не имеет к вмешательству никакого отношения.

Конфликт в Ливии и наемники из РФ

Россия в контакте с обеими сторонами и постоянно ведет диалог с партнерами в Турции и других странах. Россия была против использования в Ливии вооруженных сил. Резолюция совбеза ООН запрещала применять Каддафи свою авиацию, вместо этого Запад начал применять свою авиацию против ливийский сил. Самое правильное - найти решение между конфликтующими сторонами и договориться, кто, как и на каких полномочиях будет руководить страной.

Санкции для России и импичмент Трампу

Я не уверен, что президентство Трампа заканчивается. Вряд ли республиканцы захотят отстранить его от власти по совершенно надуманным причинам. Это продолжение политический борьбы. Демократическая партия предполагала сговор с Россией, но оказалось, что его не было и импичмент не возможно провести.

Что касается санкций, то они скажутся на уровне отношений. США будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать Россию. Мы будем поступать зеркальным образом. Но мы готовы до конца года продлить Договор РСМД-3 (о ракетах малой и средней дальности). Если его не будет - не будет ничего, что сдерживает гонку вооружений.

Китайско-российские отношения

Самое главное, что достигнуто – беспрецедентный уровень доверия, который сложился между странами. За 100 млрд товарооборот, сотрудничество в высокотехнологичных областях. Российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности – в правовом аспекте и создании многополярного мира. Однополярного мира уже не существует. После крушения СРСР возникла иллюзия, что он существует и будет долго существовать.

Многополярность мира – производное от экономических отношений. Сейчас доля Китая в мировом ВВП выше, чем у США. По покупательной способности китайская экономика больше, чем американская.

Санкции со стороны ЕС

Последствия этих санкции – для Евросоюза – 50 млрд евро. Всемирный банк насчитал 50 млрд долларов. На наш рынок приходят участники рыночных отношений.

Есть минусы, но есть и плюсы – скачок в развитии сельского хозяйства. Мы триллионы истратили на импортозамещение. В России теперь есть вертолетное моторостроение. Не было двигателей для морских судов - теперь есть. Огромный рывок в отрясли обороны.

Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчивым в связи с колебаниями на энергоносители. Происходит отстегивание экономики от мировых рынков нефти.

Курс рубляФото: Getty images

Ядерная война против США

Типун вам на язык! Что вы такое говорите – ядерная война (вопрос прозвучал от японского журналиста). Что касается военного взаимодействия Японии и США – о размещении РМСД, в том числе, на островах. Где наши гарантии, что там не появится ударное оружие.

Главное состоит в том, что мы с японским руководством хотим найти решение. Это должна быть "хикиваки" – ничья, если выражаться терминологией дзюдо.

У нас нет военного союза с Китаем и мы не планируем его создавать. А попытки США, Японии и Южной Кореи создать этот союз – это контрпродуктивно. Я думаю, что Китай способен сам создать систему о раннем предупреждении (ракетной атаки). Но с нашей помощью он сделает это быстрее. Такими системами обладают пока только США и Россия.

Отношения с Беларусью

Решение о создании союзного государства с Беларусью - правильное. Русский и белорусский народ – это как русский и украинский – почти одно и тоже. По этнических принципах, по духовным началам. Но основополагающие решения, которые были приняты ранее, не реализованы. Вместе с тем, много сделано в рамках Евразийского союза.

Мы продаем газ и нефть в Беларусь беспошлинно. У Беларуси самые низкие цены, которые возможно для заграничных партнеров. Доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в 4 раза.

Кредитов на Беларусь выделено около 7 млрд долларов. Почти 90% экспорта белорусской продукции приходится на российский рынок. И мы постоянно увеличиваем налог на добычу полезных ископаемых и уменьшаем вывозные пошлины.

Мы дотируем белорусскую экономику. Поэтому для этого нужны общие правила в виде законов, налогообложений, дотационной политики. Для этого нужны общие национальные органы – контрольные и эмиссионные. Должны работать общие правила в области антимонопольной политики. Нужны политическая воля и желание с обеих сторон.

Акция протеста против белорусско-российской интеграционной программы у здания посольства Беларуси в КиевеФото: Getty images

На вопрос, готов ли он возглавить союзное государство - Путин не ответил

Советское наследие

Ленин (Путин ранее заявлял, что Ленин виновен в развале 1000-летнего государства) был скорее не государственным деятелем, а революционером. 1000-летняя история нашего государства состояла в том, что оно было строго унитарным, централизованным. Ленин предложил даже не федерацию, а конфедерацию с привязкой этносов к территориям и правом выхода из страны. Территории были нарезаны так, что не соответствовали расселению этносов, поэтому возникли болевые точки. В ходе создания СССР территории, которые вообще не имеют отношения к Украине – Причерноморье, западные территории – были переданы Украине. При Ленине связали будущее страны со своей партией. Но как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна.

Я длительное время проработал в разведке в очень политизированной организации КГБ СССР. Но с точки моего опыта я понимаю, что кроме политической составляющей есть еще и геополитическая.

Вывезти Ленина из Мавзолея? Его тело не нужно трогать до тех пор, пока есть много людей, которые связывают с этим свою жизнь, свою судьбу. Нужно просто идти вперед.

По поводу героя России Кадырова. Когда я познакомился с его отцом, он пришел сам – не сдаваться, а для того, чтобы выстраивать отношения с Россией. Он мне сказал "мы думали, что нам с нашими исламскими странами будет лучше, но они начали нас подчинять своей воле. Я теперь понимаю, что нам будет лучше с Россией". Он погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и Россию. Я до сих пор не могу простить себе то, что отпустил его на те праздники. Его сын до сих пор подвергается значительной опасности. Он лично принимает участие в различных боевых операциях. Я ему запретил, но его не остановить – под пули лезет. Несколько лет назад Грозный выглядел как Сталинград после сталинградской битвы. Кадырову можно было бы героя труда дать, но он пока молодой.

Вторая Мировая война

О приравнивании нацизма к социализму

Тоталитаризм достоин осуждения. А решение Европарламента является неприемлемым и некорректным. Наш народ был первой жертвой тоталитаризма. И ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – верх цинизма. Люди не знают истории. Был подписан так называемый Мюнхенский сговор. Как повела в этой ситуации себя Польша – он сделала все, чтобы поучаствовать. Советский Союз предлагал создать антифашистский фронт. И как западные страны, не создавая его, старались подтолкнуть Гитлера к агрессии на восток, не понимая, что не польско-германские отношения являются интересами Германии. Я хочу к этому событию написать статью. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. Да, был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретное приложение - и это плохо.

Это было последнее государство Европы, подписавшее с Германией пакт о ненападении. Говорят о разделе Польши, но она сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Целую группировку создали. Затем советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами.

К примеру, мы говорим о героических защитникам Брестской крепости. Фашистские войска заняли Брест-Литовск, а потом освободили, а туда зашли советские войска.

Брестская крепостьФото: Getty images

Что касается отказа Украины и Грузии приехать на парад победы - это большая ошибка. Они не проявляют должного уважения к людям, которые боролись и отдали свою жизнь на войне. Тогда же речь шла не просто о сохранении государственности, о а сохранении этноса. Когда говорят – лучше не было бы Ленинграда. Мне хочется сказать – вы придурки?! Вам бы никого не было!.

Женщина - правитель России

С точки зрения управления, ответственности, нельзя отличать по гендерному принципу. Требования те же - компетентность, порядочность и так далее. А женщина, тем не менее приносит, в политику женское начало, меньше агрессии. Думаю, это будет востребовано.

Дело Ивана Голунова. Беспредел в полицейской системе

Чистки в правоохранительных органах лучше не проводить – иначе будут расстрелы, как при Советском Союзе. Службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. По итогам этого дела от работы были отстранены 5 человек. Они все уволены из МВД и против них возбуждены уголовные дела.

Полиция РоссииФото: Getty images

Но информации о заказниках у меня нет.

Экология: мусорная проблема, лесные пожары

Никто не знает причин глобального изменения климата. Это может зависеть от глобальных процессов во вселенной. Мы должны принять максимальные усилия для того, чтобы климат не менялся. В России темпы роста температур выше, чем в среднем по планете - в 2,5 раза. Северные города построены на вечной мерзлоте. Повышение температур может привести к опустыниванию температур. Все это проявляется в увеличении количеств природных катаклизмов.

Что касается лесных пожаров, то они происходили в местах, где лететь в одну сторону 600 км. Пожары часто носят рукотворный характер. Это практически бесконечный процесс. По городам, где наиболее неблагоприятная ситуация, приняты соответствующие планы.

Теперь о мусоре. Страна генерирует 70 млн тонн бытовых отходов. Переработки в СССР и России никогда не было. Перерабатывающие предприятия строятся. Но, к примеру, в Токио они прямо в центре городов строятся – воняют, людям жизни разрушают. Мы же будем использовать новейший технологии. Для этого нужен общественный контроль.

Основные решения приняты – созданы федеральный оператор, более 200 региональных. Принята схема территориального планирования. Но совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно избавиться от всяких серых сфер и криминала.

Фонд благосостояния и инфляция

Инфляцию нужно таргетировать и уменьшать, потому что она означает уменьшение роста дохода граждан. Россия является одним из лидеров среди формирующихся рынков по состоянию бюджетной системы. Из фонда национального благосостояния будут расширять БАМ и Транссибирскую магистраль.

Транссибирская магистраль, РоссияФото: Getty imagesей.

Оборонная сфера

Мы не только сохранили оборонную сферу. Развитие идет бешеными темпами с использованием новейших разработок. Но закредитованность оборонных предприятий исчисляется миллиардами.

Искусственный интеллект

Рядовой гражданин может увидеть это уже в банковской сфере. Это и беспилотники, беспилотный транспорт. Машины Яндекса и КАМАЗа накатали уже миллионы километров. У нас развитая математическая школа – это конкурентное преимущество. И это важнейший вопрос развития на перспективу, национальной безопасности и выживания вообще.

Почему раз в несколько лет меняют правила пенсионной системы и замораживают накопления.

Никакой новой пенсионной реформы не готовится. Предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые можно считать инвестициями, и речь идет об их защите.

Иммиграция

Демографический кризис можно преодолеть за счет увеличения рождаемости, естественного прироста населения и иммиграции. В Канаде есть целое министерство, но там принимают не всех подряд, а определенного возраста, здоровья и уровня образования.

Проще адаптироваться людям, которые уважают русскую культуру, владеют русским языком. Это проще для украинцев, белорусов, молдаван. В России живет 3 млн украинцев и примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе.

В Средней Азии нужно создавать школы и приучать к русской культуре. Выходцы из Северного Кавказа ведут себя так, как дома бы они себя не вели – и это не может не раздражать.

Танцор в кавказском этническом костюме, МоскваФото: Getty images

Бытовое насилие (законопроект)

Люди в неволе размножаются, в тюрьмах, например. Законопроект я не читал. Отношение мое смешанное – силой не заставишь любить. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы, чтобы приструнили какого-то из супругов. Я против любого насилия, в том числе в семье, но прежде всего относительно детей и женщин. Но за ряд нарушений можно воспользоваться действующими нормами.

Борьба с пьянством

Такие меры применяются. У нас проводится антиалкогольная кампания, которую даже не замечают люди. В перерасчете на чистый спирт в России употребляют меньше, чем в Германии. И это одна из причин увеличения продолжительности жизни в России.

Административные ограничения вводить нужно. Но главное - действовать крайне аккуратно, не прибегая к действиям полицейского характера. Нужно делать упор на напитки с невысоким градусом – так называемые тихие вина.

Свобода интернета, суверенный интернет и агенты

Свободный и суверенный интернет – не противоречат друг другу. Закон направлен не допустить негативных последствий после отключения всемирной сети. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать.

Не мы придумали сам термин иностранный агент – он действует с 1930 годов в США – который касается и физических лиц. Например, Мария Бутина. Ее без всяких оснований посадили в тюрму, грозили длительным сроком заключения – до 5 лет. Здрасте, приехали. А у нас - только административные взыскания.

Возник закон, связанный с организациями, принимающими деньги из заграницы и занимающимися внутренней политикой. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Главное, чтобы не было расширительного толкования. Под внутриполитическую работу можно привести и экологическую деятельность.

То есть когда организация начинает подпадать под понятие иностранного агента, деньги из-за границы начали получать физические лица и передавать их юридическим.