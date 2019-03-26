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Импотенция ООН и разрушение мира: что значит скандальное решение США по Израилю

Игорь Семиволос о решении США по Голанским высотам

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для "Апострофа" вторник, 26 марта 2019, 17:01
Игорь Семиволос о решении США по Голанским высотам Фото: EPA

Дональд Трамп подписал декларацию о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами - спорной территорией, которую Израиль контролирует с 1967 года. Юридически Израиль аннексировал Голаны у Сирии в 1981 году, однако аннексию международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН и ЕС, не признали. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал "Апострофу" о важности и последствиях этого решения США.

Кроме "холодного мира" с Иорданией и Египтом, в Израиле почти нет отношений с арабскими странами. Поэтому с признанием со стороны США Голанских высот частью Израиля ничего не изменится.

Однако для Израиля это очень важный символический шаг. Биби (премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, - "Апостроф") теперь с большей вероятностью выиграет выборы. Он может этим гордиться и ставить себе в заслугу.

Если говорить о том, будет ли признание Голанских высот частью Израиля иметь влияние на позицию международного сообщества и США по аннексии Крыма, то это будет зависеть не от позиции сообщества, а от субъектности Украины. В ситуации с Голанскими высотами Сирия потеряла субъектность, что в конечном итоге привело к этому шагу со стороны Белого дома. Если Украина потеряет субъектность, то с нами считаться не будут.

Международное право сейчас почти не действует - после того, что произошло в 2014 году. Забудьте о международном праве и международных институтах, они импотентные. Почти все уже говорят об импотенции ООН; только ленивый, кажется, с 2014 года не говорил, что международное право не работает. Можно говорить все, что угодно, но сейчас ключевыми являются вопросы солидарности, единого подхода с точки зрения союзов - ЕС, НАТО, а также альянсов. Вот это работает.

Система международного права и соблюдения мира разрушается на глазах, и разрушают ее все актеры.

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