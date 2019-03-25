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ООН против: Трамп принял скандальное решение по Израилю

понедельник, 25 марта 2019, 18:57

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорными Голанскими высотами.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "Politico".

Как отмечается, документ был подписан в Белом доме в присутствии израильского премьер-министр Беньямина Нетаньяху. Трамп сказал, что это должно было произойти "много десятилетий назад".

Голанские высоты - спорная территория, которую своей считают Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав сирийской провинции Кунейтра, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В 1981 году Кнессет (парламент) Израиля принял закон "О Голанских высотах", который провозглашает суверенитет страны над ними. Однако международное сообщество не признало этот документ, в частности Совет Безопасности ООН признал закон недействительным и не имеющим международной юридической силы.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

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