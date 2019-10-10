RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые детали, фото и видео военной операции Турции в Сирии

четверг, 10 октября 2019, 07:30
переглянути новину українською
Фото: Twitter

Военно-воздушные силы Турции наносят авиаудары по городам на севере Сирии, бойцы курдских военизированных формирований заявили об отражении атак турецкой армии.

Об этом в Twitter сообщил представитель "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.

"Наземная атака турецких войск была отбита бойцами SDF в Тель-Абьяде. Пока нет продвижения вперед", – написал он.

Курды также обнародовали видео обстрела позиций турецкой армии вблизи города Айн Дивар. В сообщении говорится, что здесь продолжаются тяжелые столкновения.

Тем временем Министерство обороны Турции заявило, что нанесло авиаудары по 181 объекту "террористических организаций" на восток от реки Евфрат в Сирии. Сообщается в частности, что налетам подверглись Рас-эль-Айн, Камышлы и Тель-Абьяд, а также Айн Исса и Хасака, которые находятся в тылу курдов. SDF в ответ обстреляли турецкий город Нусайбин.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В Рас-эль-Айне курды поджигают покрышки и деревья, чтобы помешать самолетам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию под названием "Источник мира" в северо-восточных регионах Сирии. Операция проводится против курдских военизированных формирований, которые Анкара считает частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Формирования курдов были одной из главных сил, которые сражались против ИГИЛ в Сирии и поддерживались США. Операция Турции началась после вывода из региона американских солдат.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия

Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе

Система мира разрушается на глазах: что значит скандальное решение США по Израилю

У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: