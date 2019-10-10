Появились новые детали, фото и видео военной операции Турции в Сирии

Военно-воздушные силы Турции наносят авиаудары по городам на севере Сирии, бойцы курдских военизированных формирований заявили об отражении атак турецкой армии.

Об этом в Twitter сообщил представитель "Демократических сил Сирии" (SDF) Мустафа Бали.

"Наземная атака турецких войск была отбита бойцами SDF в Тель-Абьяде. Пока нет продвижения вперед", – написал он.

Курды также обнародовали видео обстрела позиций турецкой армии вблизи города Айн Дивар. В сообщении говорится, что здесь продолжаются тяжелые столкновения.

Тем временем Министерство обороны Турции заявило, что нанесло авиаудары по 181 объекту "террористических организаций" на восток от реки Евфрат в Сирии. Сообщается в частности, что налетам подверглись Рас-эль-Айн, Камышлы и Тель-Абьяд, а также Айн Исса и Хасака, которые находятся в тылу курдов. SDF в ответ обстреляли турецкий город Нусайбин.

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В Рас-эль-Айне курды поджигают покрышки и деревья, чтобы помешать самолетам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию под названием "Источник мира" в северо-восточных регионах Сирии. Операция проводится против курдских военизированных формирований, которые Анкара считает частью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Формирования курдов были одной из главных сил, которые сражались против ИГИЛ в Сирии и поддерживались США. Операция Турции началась после вывода из региона американских солдат.