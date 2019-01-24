Зеленский сделал громкое заявление о своем бизнесе в России: видео

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании, которая принадлежит российской кинокомпании "Грин Филмс".

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

В документе от 23 января 2019 года, который Зеленский показал на видео, говорится, что он владеет 300 акциями компании Green Family LTD, и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании.

А также шоумен заявил, что "в наиболее короткий срок осуществит все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством для выхода из состава акционеров компании".

"28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо", - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский был акционером кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории РФ. Именно эта компания была в центре расследования программы Радио Свободы "Схемы". Журналисты сообщали, что компания принесла владельцу прибыли 13 миллионов долларов.

Как сообщал "Апостроф", руководство телеканала "1+1" опровергло слова шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что появление его обращения в новогоднюю ночь вызвано технической ошибкой. А согласно данным соцопроса, проведенного в Украине с 10 по 17 января, среди потенциальных кандидатов на пост президента лидируют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.