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Компания Зеленского получила десятки миллионов от Минкульта РФ: СМИ узнали детали

понедельник, 21 января 2019, 18:48

В российской компании, связанной с украинским шоуменом Владимиром Зеленским, нашли документы, подтверждающие ее финансирование в 2017 году из государственного бюджета России на сумму 35 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", передает Радио Свобода.

Отмечается, что соглашение № 054-11-975/1, имеющееяся в реестре субсидий федерального бюджета России подтверждает, что российская компания "Грин Филмс", причастность Зеленского которой ранее обнаружили журналисты, получила эту сумму Министерства культуры России на производство фильма "Вниз".

По сообщениям, одну из ролей в нем должно сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия".

Напомним, ранее журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которой указаны Владимир Зеленский и его партнеры.

В России три компании, найденные журналистами, с 2014 по 2017 год заработали более 16 миллионов долларов.

Ранее Зеленский объявил, что идет в президенты.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Зеленский, Россия

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