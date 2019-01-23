В "1+1" опровергли слова Зеленского о скандале с Порошенко на Новый год

Руководство телеканала "1+1" опровергло слова шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что появление его обращения в новогоднюю ночь вызвано технической ошибкой.

Об этом на странице в Facebook написал программный директор телеканала Андрей Коваль, назвав отдел выдачи эфира ответственным и профессиональным, подчеркнув, что за все время его работы они не допускали ошибок.

"Если другие департаменты или продакшены замотаются и что-то пропустили/недосмотрели, эфирка всегда подстрахует и поможет. Эти люди неформально подходят к своей работе, они работают более чем на 100%. В особые дни, например, как 31.12, остаются на работе до последнего", - заявил Коваль.

По его словам, вероятность подобной оплошности очень мала, так как сотрудники, ответственные за это, являются "самой надежной службой компании".

Отметим, через некоторое время программный директор телеканала удалил данный пост со своей страницы.

Подробнее о психологическом портрете кандидата в президенты Владимира Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Зеленский – заложник образа, вразрез с которым ему придется действовать, – политический психолог.