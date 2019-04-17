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Николаевскую таможню заподозрили в создании "схемы" в пользу российского олигарха Дерипаски

среда, 17 апреля 2019, 14:10
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Николаевская таможня ГФС согласилась на применение таможенного режима переработки бокситов неукраинского происхождения Николаевским глиноземным заводом, контролируемым российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом свидетельствует разрешение от 15 апреля этого года выданное таможенным постом "Днепр-Бугский" Николаевской таможни, которую с февраля 2019 года возглавляет Игорь Резник.

Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года. Разрешение было предоставлено по заявлению гендиректора Николаевского глиноземного завода Виктора Кожевникова.

Ранее журналист Евгений Куксин в своем расследовании в YouTube сообщал, что данный шаг позволит избежать уплаты налогов со стороны олигарха, и в прошлом году именно так в НГЗ не уплатил в бюджет 1,3 млрд гривен налогов.

Куксин отметил, что из 1,7 млрд гривен налогов предприятие Дерипаски благодаря схемам выплатило в бюджет 53 млн гривен.

Согласно схеме, созданной при содействии ГФС, Николаевский глиноземный завод принимает на своей территории сырье, из которого производится глинозем и галлий, и потом, якобы, его же вывозит назад. Контроль над тем, чтобы объем сырья, которое ввозится и вывозится, был тождественным, осуществляет сам завод. Таким образом, завод получает возможность изготавливать из сырья продукцию и вывозить ее под видом сырья.

Такая система действовала с начала 2010 года, после прихода к власти Виктора Януковича. Сейчас Николаевская таможня ГФС, дав разрешение на помещение товаров под таможенный режим переработки на 110 дней, фактически дала возможность предприятию Олега Дерипаски и дальше уклоняться от уплаты налогов.
В 2018 году СНБО Украины ввел санкции против Олега Дерипаски, заблокировав его активы.

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