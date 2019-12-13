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Принятие проекта 2543 о "зеленом" тарифе до конца года позволит сохранить приток инвестиций - нардеп

пятница, 13 декабря 2019, 15:36
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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) необходимо принять до конца года, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

Об этом написала народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в Facebook.

"Мы должны принять законопроект №2543 до конца года. Иначе инвестиции уйдут, а бремя будет только увеличиваться. Призываю объединиться команду президента, депутатов Слуги народа, Кабмин, вокруг нашего законопроекта", - написала Буймистер.

Нардеп подчеркнула необходимость принятия компромиссного решения, на которое согласятся инвесторы.

"Минэкоэнерго вышло с заявлением по законопроекту о сокращении зеленого тарифа 2543. В Министерстве согласны с нашим подходом и понимают, что важно находить компромисс с инвесторами. Однако министерство считает недостаточным сокращение тарифа. Я благодарна ему за конструктивную позицию. За признание, что существенная часть инвесторов, в основном, с международным капиталом, не согласились на предложения Минэнерго", - написала Буймистер.

Депутат отметила, что принятие директивного решения властями о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа, вызовет негативную реакцию со стороны бизнеса, развивающего альтернативную энергетику, и призвала министерство поддержать вариант, предложенный депутатами (законопроект №2543), который позволит уменьшить бремя на бюджет и сохранить доверие инвесторов.

"Что значит не обращать внимания на позицию инвесторов? Это шаг о ретроспективном пересмотре условий их работы в Украине. Мы получим международные арбитражи, а инвесторы будут ссылаться на непризнание министерством их несогласия во время обсуждения инициатив министерства. Мы находимся с министерством в одной лодке и движемся к цели сохранить инвестиции в Украину, и уменьшить бремя на бюджет", - отметила депутат.

6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект 2543, который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы "зеленого" тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект №2543 компромиссным, и отмечает, что его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власть Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит инвестиционную привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит привлечь €4 млрд инвестиций.

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