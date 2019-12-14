RU  UA  EN

суббота, 14 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 декабря

12:36
Авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: появились детали сделки
12:30
Знаменитые очки Джона Леннона ушли с молотка за кругленькую сумму
12:18
ОГА не использовали 2,8 млрд гривен Дорожного фонда – советник премьера Голик
11:21
Оля Цибульская в день своего 34-летия показала архивный снимок из детства
10:14
Полная идиллия: Ким Кардашьян поделилась с фанами рождественской открыткой своей семьи
09:37
Обвинения против Антоненко: МВД показало фото смертельной находки
07:00
Готовим дома воздушные рогалики с повидлом: простой рецепт и советы

13 декабря

19:06
Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"
19:00
Что подарить на День святого Николая: 10 креативных идей к празднику
18:42
Актер Питер Динклэйдж ответил фанатам, недовольным финалом "Игры престолов"
18:10
В новом трейлере "Звездных войн" нашли большой спойлер: фанаты недовольны
17:54
Полякова вспомнила, как отказала министру культуры в интиме, и как за это поплатилась
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: появились детали сделки

суббота, 14 декабря 2019, 12:36
переглянути новину українською

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Укринформ".

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

"Они (инвесторы - ред.) нам 100 млн долларов дали. Вот это все (сборки вертолетов - ред.) делается за китайский счет. Или бы этого не было, а был бы склад металла. Еще 150 млн долларов придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал", - отметил Богуслаев.

Напомним, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group купили более 50% акций компании "Мотор Сич". Против приобретения акций "Мотор Сич" выступали США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.

Как сообщал "Апостроф", Китай пытается завладеть украинскими авиационными технологиями.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: