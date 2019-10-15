Китайские пытки: сохранит ли Украина предприятие "Мотор Сич"

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство хочет сохранить стратегическое предприятие "Мотор Сич". Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября. Напомним, в конце августа - начале сентября появилась информация о том, что это уникальное украинское предприятие по производству авиадвигателей может перейти в собственность китайской компании. Эта информация вызвала беспокойство американской стороны. В подробностях этой истории разбирался "Апостроф" и выяснил, что прощаться с "Мотор Сич" нам пока рано.

Хотя в список топовых тем украинского информпространства история с продажей "Мотор Сич" попала относительно недавно, на самом деле ей уже не год и не два. Собственник "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев еще в конце нулевых вынашивал планы продажи предприятия. Главными претендентами на покупку тогда рассматривались давнишние партнеры и главные потребители продукции завода - россияне. А когда планы продажи "Мотор Сич" россиянам пошли по ветру, в связи с началом украинско-российской войны в 2014 году, "китайская карта" стала как никогда актуальной.

Еще в 2015 году Богуслаев подписал с миллиардером Ван Цзинем, владельцем компании Skyrizon Aircraft Limited Holding (зарегистрированная на Виргинских островах, но акции продаются на Шанхайской бирже) меморандум о сотрудничестве. "Мотор Сич" получала 100 млн долларов кредита под 0,3% годовых, а китайская корпорация Skyrizon - премиальный доступ к изделиям предприятия. Окрыленные перспективами доступа к разработкам КБ "Ивченко-Прогресс", а именно их наработки в металле и авиационных композитах воплощала "Мотор Сич" - предприниматели из Поднебесной даже начали строительство завода в городе Чунцин.

Интерес Китая к "Мотор Сич" довольно очевиден. Несмотря на то, что предприятие является, по сути, еще советским наследием, потенциал развития авиационных технологий, освоенных нашим государством, все еще актуален. "Действительно, значительная часть разработок была осуществлена еще во времена СССР. Это двигатели так называемого 4-го поколения. Но и в Украине исследовательская работа не прекратилась. Последние разработки КБ "Ивченко-Прогресс" показывают результаты, близкие к двигателям 5-го поколения. Это делает их конкурентными по сравнению с западными аналогами. Особенно это касается двигателей для вертолетов. Те же двигатели, которые сейчас освоены в Китае и которые идут, в том числе и для оснащения китайской военной авиации, довольно устаревшие и дотягивают максимум до 4-го поколения. Поэтому самолеты и вертолеты китайского производства последних десятилетий пытались комплектовать украинскими или российскими двигателями. Именно ускорение процесса разработки собственных двигателей 5-го и 6-го поколения - это основа интереса Китая к разработкам "Мотор Сич", - пояснил "Апострофу" авиационный эксперт Богдан Долинце.

Самым главным фактором, который свидетельствовал в пользу продажи "Мотор Сич" Китаю - это фактическое отсутствие альтернативы сделки с Поднебесной. "Украина самостоятельно не может нагрузить" Мотор Сич" заказами. Нам такое количество двигателей банально не нужно. Основными потребителями этих двигателей были Россия и Китай. По понятным причинам, сотрудничать с Россией мы не можем. Запад нам здесь помочь не способен, ведь двигатели советского образца не используются больше нигде в мире. Поэтому мы оказались в ситуации: либо закрываем предприятие и теряем технологии, либо на каких-то условиях передаем все Китаю", - пояснил "Апострофу" военный обозреватель Михаил Жирохов.

СБУ закрывает шлагбаум

Впрочем, на подписании меморандума история не закончилась, а "Мотор Сич" и близко не ждали щедрые китайские заказы. Богуслаев начал продавать акции "Мотор Сич" китайцам, и за короткое время контрольный пакет акций предприятия (по подсчетам военного эксперта Игоря Левченко, - от 56% до 76%) оказался в собственности подконтрольных Ван Цзину оффшоров. По факту, "Мотор Сич" из украинского предприятия чуть не превратилось в китайское. Но в дело вмешалась СБУ, которая инициировала уголовное производство по ст 113 и 114 УК "диверсия и подрыв обороноспособности Украины". По результатам этого производства, Шевченковский районный суд наложил арест на выведенные в оффшоры акции "Мотор Сич" в 2017 году, а в октябре 2018 отказал в снятии этого ареста.

Как сообщили в СБУ в ответ на запрос "Апострофа", это уголовное производство продолжается и сейчас. Также из собственных источников "Апострофу" стало известно, что действующим остается и арест на акции "Мотор Сич".

Вмешательство СБУ поставило китайских покупателей "Мотор Сич" в тупик. Основа бизнес стратегии Ван Цзина - это постоянные займы, переформатирование активов и новые займы. Как сообщают источники "Апострофа" , ту же "Мотор Сич" у Богуслаева Ван Цзин покупал на средства, взятые в кредит в China Development Bank. А после того, как на акции "Мотор Сич" был наложен арест, позиции Skyrizon на Шанхайской бирже резко пошли вниз. Строительство завода в Чунцине было заморожено, а сотрудничество с украинским предприятием застопорилось - за весь период с момента подписания меморандума и до покупки акций, китайцы не разместили ни одного заказа на "Мотор Сич".

Спасти Ван Цзина

Финансовые трудности Ван Цзина были бы только его проблемой, если бы залогом под предоставленные кредиты не служили его активы, включая акции "Мотор Сич". А поэтому, когда коллекторы из China Development Bank придут по душу владельца Skyrizon, акции стратегического украинского предприятия перейдут в собственность банка. Который сможет делать с ними что захочет: распродать по частям неизвестно кому, например, тем же россиянам, продать назад Украине, если, конечно, мы соберем на это деньги, или же основать дочернюю структуру, которая будет управлять заводом.

Учитывая абсолютно реальный риск разбазаривания акций "Мотор Сич" в непонятные руки, украинская сторона решила вступить в переговоры с Ван Цзинем, который, учитывая свое довольно затруднительное положение, готов к компромиссам. Как сообщили источники "Апострофа", решение было принято на уровне Кабинета Министров, и "Укроборонпром" уполномочили выступить от Украины стороной переговоров. Довольно быстро были достигнуты следующие договоренности с китайскими инвесторами: Украина разблокирует акции, Ван Цзин получит возможность переформатировать активы, расплатиться по кредитам и остаться на плаву. За это наше государство получит 25% акций "Мотор Сич", держателем которых станет "Укроборонпром", будет заключено новое акционерное соглашение, которое обеспечит Украине значительный контроль над деятельностью предприятия, а украинская авиационная отрасль получи от китайцев грант в размере 100 млн долларов.

Для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, необходимо согласование Антимонопольного комитета. В ответ на запрос "Апострофа" в комитете сообщили, что сейчас рассматривают на предмет соответствия украинскому законодательству три транзакции акций Мотор Сичи - приобретение совместного контроля над предприятием госкомпанией "Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft Limited Holding, а также концентрацию Skyrizon акций "Мотор Сичи" из двух других оффшоров. Как только Антимонопольный комитет даст добро, соглашение между Украиной и Ван Цзинем вступит в силу.

Казалось бы, успешной реализации этой схемы мешает расследование СБУ и арест акций. Но, как объяснили анонимные собеседники "Апострофа", в случае положительного решения Антимонопольного комитета, СБУ фактически не останется ничего другого, кроме как закрыть расследование и снять арест - ведь условия соглашения между "Укроборонпромом" и Skyrizon исключают угрозы для "Мотор Сич", а следовательно снимают угрозу "диверсии" с повестки дня.

Итак, можно с уверенностью заявить - о какой-либо угрозе национальным интересам речь не идет. Украина не "сливает" стратегическое предприятие Китаю - она его спасает после серий неудачных бизнес-схем между предыдущими владельцами и многострадальными китайскими покупателями. Но есть одно "но" - резкие предостережения американцев о том, что нам не стоит и на километр подпускать китайцев к "Мотор Сич", если мы не хотим потерять ценные технологии. Действительно ли американцы просто так, от чистого сердца заботятся об украинских технологиях? Действительно Китай может похитить наши технологические достижения, наштампует свои дешевые аналоги и оставит украинское авиастроение "с носом"?

Стоит ли верить американцам?

Китай действительно имеет богатый опыт краж военных технологий. В свое время, военным Поднебесной через Израиль удалось получить доступ к технологиям изготовления американских истребителей F-16 и за несколько лет их точная копия под индексом J-10 появилась в небе над Китаем. Китайский боевой самолет J-11 - это правдами и неправдами добытый из СССР Су-27. Проект Су-33 Советскому Союзу удалось уберечь от загребущих китайских рук, но позже им "подсобила" Украина, продав в 1990-х годах прототип этого самолета в КНР. Даже новейший американский истребитель 5-го поколения F-22 не удалось уберечь от копирования китайскими умельцами. Его проектные данные из США похитил гражданин КНР Су Бинь, а под индексом J-20 китайские копии F-22 уже стоят на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Цифры говорят сами за себя. В 90% всех дел о промышленном шпионаже, открытых в судах США, Китай фигурирует в качестве обвиняемого. Нет никаких оснований считать, что для Украины новые китайские владельцы "Мотор Сич" сделают исключение. Так что же американские предупреждения - абсолютно искренние и на все сто процентов соответствуют действительности? Эксперты утверждают, что не совсем.

"В начале 90-х Китай и так получил те технологии, которые хотел. Тогда они банально скупали все советские секреты, которые потом у себя реализовывали руками наших же инженеров. В 90-х очень много специалистов из той же "Мотор Сичи" выехали в Китай, где поднимали отрасль. Но сейчас Китай достиг предела в возможностях копирования чужих технологий, и ему необходимо переходить к развитию собственных. Именно поэтому он заинтересован вкладывать деньги и разворачивать производство. Решать проблему собственных двигателей, которые до сих пор не могут достичь качества оригиналов. Для внутреннего рынка Китай использует собственную продукцию, но на экспортных вариантах стоят российские или наши двигатели", - рассказал Михаил Жирохов.

Получается, замечания США о нежелательности продажи "Мотор Сич" КНР продиктованы не заботой о светлом технологическом будущем Украины, а простым нежеланием дать своему главному сопернику доступ к качественным авиационным двигателям. И эти замечания следует воспринимать именно как политическое требование. Как сообщили источники "Апострофа", американцев постоянно держат в курсе деталей по сделке между "Укроборонпромом" и Skyrizon.

Пока соглашение между "Укроборонпромом" и Skyrizon выглядит лучшим способом спасти "Мотор Сич" от окончательного упадка. Но эта проблема уже вышла за пределы бизнеса. И остается только надеяться, что нашей власти хватит политического и дипломатического таланта выйти из тисков "Вашингтон-Пекин" так, чтобы и американские волки остались сыты, и "моторсичевские" овцы целы.