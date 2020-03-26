RU  UA  EN

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.75
  • НБУ:EUR 29.90
НБУ:USD  27.75
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

17:08
Украинской разведчице, воевавшей на Донбассе, присвоили звание генерала: фото и биография
17:05
Десятки украинцев застряли на популярном курорте: подробности скандала
17:04
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом Lime
17:00
Катя Осадчая назвала карантин испытанием для родителей и рассказала, с чем столкнулась ее семья Lime
16:59
Могут заболеть тысячи: появились шокирующие данные по коронавирусу в Тернопольской области
16:56
Могут заболеть тысячи: появились шокирующие данные по коронавирусу в Тернопольской области
16:54
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче
16:46
Фронтмен метал-группы Testament сообщил о позитивном тесте на коронавирус Lime
16:38
Как аптеки наживаются на украинцах во время карантина: опубликовано печальное фото
15:50
Оставил авто на проходе: в Киеве жестко наказали наглого "героя парковки", фото
15:44
Когда закончится учебный год в школах Украины в условиях карантина: названа дата
15:26
Создатели "Рика и Морти" показали тизер нового мультфильма, и это такой же научно-фантастический трэш Lime
Все новости

Суд в Киеве принял резонансное решение по дивидендам компании Коломойского

четверг, 26 марта 2020, 16:54
переглянути новину українською

Окружной административный суд Киева удовлетворил в полном объеме иск ПАО "Укрнафта" к Кабинету министров, отменив действие его постановления о размере дивидендов, которые компания должна была уплатить в госбюджет за 2018 год.

Об этом говорится в опубликованном решении суда от 23 марта 2020 года.

Государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" принадлежат в "Укрнафте" 50% плюс 1 акция, 42% акций находятся в собственности структур олигарха Игоря Коломойского, который по факту контролирует компанию.

Кабмин в апреле 2019 года своим постановлением увеличил норматив отчисления дивидендов в госбюджет, если их прибыль превышает 50 миллионов гривен, с 75% до 90%. "Укрнафта" оспорила это решение правительства и потребовала отменить его действие в отношении компании. "Укрнафта" в своем иске ссылалась на неудовлетворительное финансовое состояние, в частности, на налоговый долг и убыток, образовавшиеся в предыдущий период.

К иску впоследствии присоединилась НАК "Нафтогаз Украины" как мажоритарный акционер "Укрнафты".

В результате, Окружной админсуд Киева отменил действие указанного постановления Кабмина в отношении "Укрнафты". Этот вердикт может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как ранее писал "Апостроф", "Нафтогаз" и "Укрнафта" заключили мировое соглашение по поводу "спорного" газа, которое оказалось выгодно Коломойскому.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Война с контрабандой: СМИ рассказали, за что поставщик известной торговой сети может попасть в поле зрения СБУ

Чипсы - дело тонкое

"Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: