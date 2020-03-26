Суд в Киеве принял резонансное решение по дивидендам компании Коломойского

Окружной административный суд Киева удовлетворил в полном объеме иск ПАО "Укрнафта" к Кабинету министров, отменив действие его постановления о размере дивидендов, которые компания должна была уплатить в госбюджет за 2018 год.

Об этом говорится в опубликованном решении суда от 23 марта 2020 года.

Государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" принадлежат в "Укрнафте" 50% плюс 1 акция, 42% акций находятся в собственности структур олигарха Игоря Коломойского, который по факту контролирует компанию.

Кабмин в апреле 2019 года своим постановлением увеличил норматив отчисления дивидендов в госбюджет, если их прибыль превышает 50 миллионов гривен, с 75% до 90%. "Укрнафта" оспорила это решение правительства и потребовала отменить его действие в отношении компании. "Укрнафта" в своем иске ссылалась на неудовлетворительное финансовое состояние, в частности, на налоговый долг и убыток, образовавшиеся в предыдущий период.

К иску впоследствии присоединилась НАК "Нафтогаз Украины" как мажоритарный акционер "Укрнафты".

В результате, Окружной админсуд Киева отменил действие указанного постановления Кабмина в отношении "Укрнафты". Этот вердикт может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как ранее писал "Апостроф", "Нафтогаз" и "Укрнафта" заключили мировое соглашение по поводу "спорного" газа, которое оказалось выгодно Коломойскому.