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"Батькивщина" требует решить проблему завышенных счетов за газ

вторник, 29 января 2019, 16:48

Украинская власть должна урегулировать проблему искусственно завышенных счетов за газ.

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина" в адрес президента Украины, Кабинета министров, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Платежки, которые украинцы получили в январе, вызывали у людей возмущение. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко еженедельно получают тысячи сообщений отчаяния. В них люди сообщают, что общая сумма коммунальных платежей по новым тарифам, установленным властью, превышает их доход", - сообщили в "Батькивщине".

В партии объяснили, что необоснованно завышенные счета за газ люди получили по трем причинам.

"Первая - это плановое повышение цены на газ для потребителей", - отметили в партии.

Вторая причина, по мнению политсилы, "профессиональная беспомощность и безответственность правительства и НКРЭКУ в вопросе норм потребления газа для потребителей без счетчиков".

"Власть не смогла защитить в суде свои же решения об адекватных нормах. В результате были возвращены в три раза более высокие нормы потребления от 1996 года. При этом в отдельных регионах на основании этих проигранных судов людям выставляют несуществующие "долги" за предыдущие три года. На фоне повышения цены на газ на 23% это вчетверо увеличило счета для миллионов семей украинцев", - говорится в заявлении партии.

Также в партии отмечают, что третья причина - применение облгазами так называемых "морозных" коэффициентов - "архаичной нормы приказа Министерства энергетики от 2003 года, который предусматривал увеличение начислений за газ в зависимости от температуры воздуха".

"Правительство не отменило эту норму, а НКРЭКУ как государственный регулятор не заставил облгазы отказаться от этой практики. Хотя эта норма должна действовать исключительно для бытовых потребителей", - подчеркнули в партии.

В "Батькивщине" добавили, что эти "причины искусственно завышенных счетов за газ дополняются еще одной глобальной проблемой".

"Несмотря на нормы закона, 3 миллиона домохозяйств до сих пор не оборудованы счетчиками газа. Правительство не разработало порядок выполнения такого закона, а НКРЭКУ не заложили расходы на счетчики в тариф", - резюмировали в партии.

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