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Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт

среда, 27 февраля 2019, 17:12

Реформа розничного рынка электроэнергии сделает невозможным нарушение конкурентного законодательства.

Об этом заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя решение Антимонопольного комитета Украины о компании ДТЭК, пишут "Украинские новости".

"Сегодня АМКУ принял решение, что якобы "ДТЭК Днепрооблэнерго" злоупотреблял монопольным положением, когда отключил предприятие в Желтых Водах за долги. АМКУ выписал штраф на 3,5 млн грн. Зафиксированное АМКУ локальное нарушение конкурентного законодательства касается 2016 года. Оно связано с особенностями прежней модели розничного рынка электроэнергии, когда функции распределения и поставок сочетали естественные монополисты - облэнерго", - написал Корольчук на своей странице в Facebook.

Изменение модели энергетического рынка прежде всего предполагает его демонополизацию. В частности, в рамках реформы с 1 января 2019 года был запущен розничный рынок электроэнергии. В результате каждый бытовой потребитель может самостоятельно выбрать поставщика электроэнергии - в новой модели розничного рынка электроэнергии потребитель заключает договоры о предоставлении услуг по распределению электроэнергии потребителю с оператором системы распределения и о поставках электроэнергии потребителю с выбранным электропоставщиком. По состоянию на середину февраля лицензии на поставку электроэнергии получили более 300 компаний. При таких условиях нарушение конкурентного законодательства невозможно, уверен эксперт.

"На данный момент такие прецеденты невозможны, с 1 января 2019 рынок демонополизирован. Функции распределения и поставки электроэнергии разделены. Техническим распределением электроэнергии занимаются облэнерго, а на рынке поставки начали работать сотни новых компаний-поставщиков", - утверждает Корольчук.

Напомним, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии", принятым Верховной Радой в апреле 2017 года, начиная с 1 июля 2019 в Украине должен заработать новая модель рынка электроэнергии. Она разработана в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС, в соответствии со стандартами и правилами стран Европейского союза и является важной предпосылкой интеграции электроэнергетической сети Украины с европейской.

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Раздел: БизнесЭнергетика Тема:
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