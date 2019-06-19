RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июня

14:40
Гибель нардепа Тымчука: появилось первое видео с места трагедии
14:38
Катастрофа Boeing на Донбассе: волонтеры опубликовали фото и данные по всем фигурантам
14:28
Появились новые подробности гибели в Киеве нардепа Дмитрия Тымчука
14:26
Рабинович призвал Зеленского вмешаться в ситуацию с продлением транзита и украинской ГТС
14:25
​У Зеленского сделали громкое заявление о скандальной формуле цены на уголь
14:20
Села умирают: депутат сельсовета рассказал о проблемах на местном уровне и способах их решения
14:19
Один из лучших игроков мира сделал сенсационное заявление по своему будущему
14:14
Какой-то бред: сети бурно обсуждают версию случайной гибели Дмитрия Тымчука
14:00
У актрисы "Чародеев" нашли смертельное заболевание: врачи дают ей три месяца жизни
13:58
Зеленский выдал перл о встрече Меркель с Порошенко: опубликовано видео
13:50
Соавтор сериала "Чернобыль" ответил, стоит ли ждать 2 сезон
13:49
Мы преодолеем бедность украинцев, снизив цены на газ на 25% - Бойко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​У Зеленского сделали громкое заявление о скандальной формуле цены на уголь

среда, 19 июня 2019, 14:25
переглянути новину українською

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о завершении периода действия формулы ценообразования “Роттердам+” в Украине.

Об этом он написал в своем Facebook.

В качестве доказательства он привел график, на котором отображены тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС).

"Из них (тарифов - ред.) видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает “Роттердам+”. По данным НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию тарифов), расчетный тариф ТЭС по формуле "Роттедам+", который должен быть в 1 полугодии 2019, имел составлять 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", - отметил Герус.

"Таким образом, за июнь угольные елетростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+". Всего за второй квартал 2019 г. при фактической формуле "Роттедам+"” тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше", - добавил он.

Герус также признал, что при нынешнем тарифе некоторые электростанции станут убыточными.

Он также отметил, что президент Зеленский намерен подать в Верховную Раду законопроект, который внедрит формулу ценообразования "Роттердам-".

Как сообщал "Апостроф", ранее заявление представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса о том, что Владимир Зеленский лишь "шутил" о понижении тарифов, вызвало широкий резонанс.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: