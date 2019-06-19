​У Зеленского сделали громкое заявление о скандальной формуле цены на уголь

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о завершении периода действия формулы ценообразования “Роттердам+” в Украине.

Об этом он написал в своем Facebook.

В качестве доказательства он привел график, на котором отображены тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС).

"Из них (тарифов - ред.) видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает “Роттердам+”. По данным НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию тарифов), расчетный тариф ТЭС по формуле "Роттедам+", который должен быть в 1 полугодии 2019, имел составлять 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", - отметил Герус.

"Таким образом, за июнь угольные елетростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+". Всего за второй квартал 2019 г. при фактической формуле "Роттедам+"” тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше", - добавил он.

Герус также признал, что при нынешнем тарифе некоторые электростанции станут убыточными.

Он также отметил, что президент Зеленский намерен подать в Верховную Раду законопроект, который внедрит формулу ценообразования "Роттердам-".

Как сообщал "Апостроф", ранее заявление представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса о том, что Владимир Зеленский лишь "шутил" о понижении тарифов, вызвало широкий резонанс.