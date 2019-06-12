Космическая шутка вышла: появились яркие фотожабы на заявление представителя Зеленского

Заявление представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса о том, что Владимир Зеленский лишь "шутил" о понижении тарифов, вызвало широкий резонанс.

Пользователи социальных сетей публикуют фотожабы и шутки на эту тему.

Герус в эфире программы "Вот оно как" заявил, что Зеленский никогда не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о “Роттердам+”, что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть”, – сказал представитель президента в Кабмине.

Напомним, подробнее о теме тарифов и действиях Владимира Зеленского на посту президента читайте в интервью "Апострофа" с политологом Владимиром Фесенко: Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный.