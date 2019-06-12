RU  UA  EN

среда, 12 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 июня

13:33
Мы установим мир и вернем пленных, если украинцы отдадут нашей партии 30% голосов - Рабинович
13:32
Как заморозить клубнику на зиму: проверенный способ сберечь витамины
13:29
Космическая шутка вышла: появились яркие фотожабы на заявление представителя Зеленского
13:28
​СБУ раскрыла офшорную схему на миллионы долларов
13:27
Попытки олигопольних заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестко караться - эксперт
13:18
Названы даты проведения церемоний "Оскар" на ближайшие три года
13:02
Полиция выяснила имя человека, который стрелял в журналиста в харьковском ТЦ "Барабашово"
13:00
На Западе описали кровожадную стратегию Путина
12:53
Дадим бой: в сборной Украины рассказали о настрое на финал чемпионата мира
12:38
Папарацци показали, как на самом деле выглядит Бритни Спирс - певица назвал снимки фотошопом
12:36
​Что будет с долларом в ближайшие недели: появился прогноз
12:31
Развели всех, как котят: соцсети шокировало заявление о "шутке" Зеленского про снижение тарифов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Космическая шутка вышла: появились яркие фотожабы на заявление представителя Зеленского

среда, 12 июня 2019, 13:29
переглянути новину українською

Заявление представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса о том, что Владимир Зеленский лишь "шутил" о понижении тарифов, вызвало широкий резонанс.

Пользователи социальных сетей публикуют фотожабы и шутки на эту тему.

Герус в эфире программы "Вот оно как" заявил, что Зеленский никогда не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о “Роттердам+”, что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть”, – сказал представитель президента в Кабмине.

Напомним, подробнее о теме тарифов и действиях Владимира Зеленского на посту президента читайте в интервью "Апострофа" с политологом Владимиром Фесенко: Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: