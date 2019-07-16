​Россия остановила транзит газа в обход Украины: названа причина

Российский "Газпром" остановил прокачку газа через морской газопровод "Северный поток" для проведения плановых технических работ на магистрали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Обе нитки газопровода остановлены на две недели (до утра 30 июля).

В "Газпроме" уверяют, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

Данная остановка магистрали стала уже седьмой с начала эксплуатации газопровода в 2012 году. В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа. В период остановки магистрали традиционно увеличивается объем транспортировки газа по альтернативным маршрутам, в том числе через Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала российские газопроводы в обход Украины "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами давления и угрозой для энергетической безопасности в Европе.