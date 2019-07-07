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ОБСЕ нанесла "удар" по двум грандиозным проектам Путина: что случилось

воскресенье, 07 июля 2019, 19:31
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала российские газопроводы в обход Украины "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами давления и угрозой для энергетической безопасности в Европе.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает "24tv.ua".

Поправку предложила американская делегация. В частности, конгрессмен из США Ли Зелдин заявил, что "Турецкий поток" и "Северный поток-2" повысят возможности влияния России на другие страны, а это может привести к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", – заявил он.

В документе оба российских проекта признали потенциальным средством экономического и политического давления на государства, зависящие от газовых поставок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальные воды Дании.

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