​Иностранцы ринулись закачивать газ в украинские хранилища: озвучена впечатляющая цифра

Контракты на хранение природного газа в украинских хранилищах (ПХГ) с НАК “Нафтогаз Украины” заключили 31 иностранная компания, в ПХГ уже закачано 1,4 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК Андрей Коболев.

"Имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд куб.м. газа - эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания. Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд. куб. м. газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз", - сообщил Коболев.

Он отметил, что в 2014 году это было невозможно.

"Уверен, когда заработает услуга "транспортировки на короткие расстояния" (short-haul services) - использование украинских ПХГ для международных компаний станет еще более привлекательным", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на утро 21 июля превысили 15 млрд кубометров.