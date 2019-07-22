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​В "Нафтогазе" похвастались запасами газа к зиме

понедельник, 22 июля 2019, 12:18
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Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на утро 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней", – отметил руководитель "Нафтогаза".

Он также сообщил, что транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

Как сообщалось, в предыдущий отопительный сезон, продлившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Этот отопительный сезон, по словам Коболева, "Нафтогаз" хочет встретить с запасами в 20 млрд куб. м на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

В июне НАК закачивал газ средним темпом в 72 млн куб м, тогда как для выполнения озвученной Коболевым задачи закачать 5 млрд куб. м за 86 дней достаточно среднего темпа в 58,2 млрд куб. м.

Как сообщал "Апостроф", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что изменение цены на газ будет зависеть от нескольких факторов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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