​Украина уменьшит зависимость от российского газа: назван новый поставщик

Украинский частный импортер газа "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) подписал контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о поставках американского газа в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Отмечается, что PGNІG закупит сжиженный природный газ в США. Позднее он будет продан компании ЭРУ после процесса регазификации

Сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце в начале ноября.

СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в Украине низкий запас угля для отопительного сезона.