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Когда стартует отопительный сезон и сколько придется платить: озвучены тарифы для областей

понедельник, 30 сентября 2019, 19:27
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Тепло в дома и квартиры украинцев начнут подавать 15 октября, но это может произойти и раньше при некоторых условиях.

Об этом пишет “РБК-Украина”.

Так в Киеве подачу тепла могут начать уже с 30 сентября. Коснется это в первую очередь ряда социальных учреждений - больниц, школ, детских садов.

Согласно законодательству, социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. При этом, в КГГА говорят, что тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.

Как пишет “Сегодня”, согласно постановлению Кабмина о снижении цены на отопление предельный тариф для Киева и областных городов не может превышать 1400 грн за 1 Гкал.

В результате в среднем по регионам стоимость тепла снизилась на 14%. Вместе с тем отопление по-прежнему остается самой затратной статьей расходов на коммуналку.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине ввели абонплату за коммуналку.

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