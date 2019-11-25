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В Украине повысят тарифы на электроэнергию: кому не повезет

понедельник, 25 ноября 2019, 20:41
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Минэкоэнерго Украины намерено повысить тарифы для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей, позже это коснется и населения.

Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО, или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – рассказал Оржель.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Отметим, что в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Подробнее об изменении тарифов на комунальные услуги этой зимой читайте в материале "Апострофа": Зима тревоги нашей: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду.

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