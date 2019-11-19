Зима тревоги нашей: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Кабинет министров отменил принятое предыдущим правительством поставление о введении предельных цен на отопление и горячее водоснабжение для населения. "Апостроф" выяснял, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги для украинцев будущей зимой.

Кабинет министров снял ограничения на изменение тарифов на отопление и горячую воду для населения. На своем заседании 15 ноября правительство признало утратившим силу постановление предыдущего Кабмина от 26 июня 2019 года (№560), которым такие ограничения были введены.

Пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды сообщила, что решение было принято после соответствующего обращения Ассоциации городов Украины к премьер-министру Алексею Гончаруку. "Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - говорится в сообщении.

Напомним, упомянутым постановлением были введены граничные тарифы на тепловую энергию для населения на уровне 1400 гривен (с НДС) за 1 гикакалорию (при наличии приборов учета) и 35,21 гривны (с НДС) за 1 квадратный метр (без приборов учета), а также за горячее водоснабжение на уровне 83,66 гривны (с НДС) за 1 кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 гривны (с НДС) при отсутствии полотенцесушителей.

"Следует отметить, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 гривен за 1 гикакалорию", - заявили в Минэнерго, добавив, что функционирование граничных тарифов, введенных постановлением №560, привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов во время отопительного сезона 2019-2020 годов на уровне 7 миллиардов гривен.

Бессмысленное постановление

Как заявила в комментарии "Апострофу" координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, отмененное нынешним Кабмином постановление было популистским, и его действительно нужно было отменять, "поскольку в противном случае города должны были бы покрывать разницу (в ценах) из собственных бюджетов, то есть, за счет средств налогоплательщиков". "Эти средства лучше использовать на меры энергоэффективности", - добавила она.

Глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук разделяет точку зрения о том, что предыдущее постановление было популистским. "Оно было бомбой замедленного действия", - сказал эксперт изданию. Он также напомнил, что отмененное постановление носило рекомендательный характер.

Действительно, в конце текста постановления (пункт 3) содержится рекомендация Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также органам самоуправления установить ограничения на тарифы, указанные выше.



"Поэтому эту рекомендацию можно прицепить на забор, так как за ее неисполнение не может быть санкций", - отметил Андрей Никончук.

По его словам, подтверждением этому является то, например, что ранее Киевский облсовет уже принял решение о повышении тарифов, "невзирая на эту рекомендацию".

Так что тарифы будут расти, и упомянутое постановление, как видно на приведенном примере, в принципе, не было помехой этому процессу.

Зима тревоги нашей

Но насколько вырастут тарифы? Назвать точные цифры не решился ни один из экспертов, опрошенных "Апострофом".

По словам директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, в этом вопросе слишком много неопределенности. В разговоре с изданием эксперт отметил, что точкой бифуркации является 1 января 2020 года. В частности, речь идет о возможном прекращении транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. "1 января появляется риск снижения давления в транзитной трубе, если "Нафтогаз" и "Газпром" не договорятся (транспортировка газа осуществляется при определенном давлении в газотранспортной системе - "Апостроф") . В зависимости о того, насколько будет снижено давление, соответственно, возрастут затраты оператора ГТС на прокачку в реверсном режиме газа потребителям. Сколько он возьмет за эти услуги - непонятно. Смогут ли все получить этот газ - тоже непонятно. Кроме того, с 1 января заканчиваются спецобязательства "Нафтогаза" (по обеспечению населения газом по ценам ниже рыночных – "Апостроф"). Будет ли принято Кабмином какое-то решение вместо этих обязательств? – Опять-таки, непонятно. Еще одна неопределенность связана с тем, что никто не знает, какой будет погода (предстоящей зимой), от чего также зависит цена газа на рынке", - обрисовал риски Рябцев.

Эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дяченко в комментарии "Апострофу" отметил, что "в генерации тепла львиная доля себестоимости – это стоимость топлива, а газ (в теплогенерации) составляет почти 80%". Поэтому, считает он, можно ожидать роста тарифов на отопление и горячую воду на 15-20%.

И это - не самый пессимистический сценарий, ведь многое будет зависеть от цен на газ в Европе, где Украина его покупает. По словам Сергея Дяченко, если в Европе зимой начнется "газовая война", связанная, в частности, с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и возможным прекращением транзита через Украину, "все может оказаться намного хуже". В смысле, дороже: "Экономику можно считать, но, когда появляется геополитическая составляющая, все становится мало прогнозируемым".

Андрей Никончук также считает, что временем "Ч" станет 1 января 2020 года: "Это не значит, что это произойдет автоматически, но на 10-15% (цены) пойдут вверх. Других ресурсов нет – все перекладывают на потребителя".

При этом повышение тарифов может быть не единоразовым. По словам Геннадия Рябцева, если газ будет дорожать в течение зимы, вслед за ним - ежемесячно - будут дорожать отопление и горячее водоснабжение.

Субсидия в помощь

В сообщении Минэнерго о прекращении действия постановления правительства по предельным тарифам говорится, что граждане, чьи доходы не позволяют им рассчитываться за услуги ЖКХ в полном объеме, получат субсидии. В ведомстве напомнили, что на финансирование субсидий в госбюджете 2020 года предусмотрено 47,6 миллиарда гривен. Но хватит ли этих денег, учитывая, что с ростом тарифов - а отопление и горячая вода составляют львиную долю расходов на "коммуналку" - количество получателей субсидий, по идее, должно возрасти?

"Я думаю, что не хватит, потому что народ нищает. А, если не хватит, то будут вынуждены делать коррекцию бюджета", - говорит Андрей Никончук.

Однако власти не заинтересованы в том, чтобы увеличивать расходы. Кроме того, с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты какое-то количество потенциальных субсидиантов лишится права на льготу. А еще у правительства есть такой инструмент, как "отсекающие критерии", то есть, по сути, ужесточение условий получения субсидий, отметил Андрей Никончук. По его словам, уже есть первые признаки реализации такого подхода - в конце октября Кабмин своим постановлением увеличил для получателей субсидий процент обязательного платежа по коммунальным услугам: если на сегодня он составляет 15% от совокупного дохода членов домохозяйства, то с мая 2020 года он увеличится до 20%. И, хотя в правительстве пытаются всячески нивелировать негативный эффект от этого решения, очевидно, что украинцам, в том числе и наиболее социально незащищенным, придется платить за "коммуналку" больше.