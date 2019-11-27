Будет "рекордно" низкой: в Кабмине приняли решение по цене на газ для украинцев

Кабмин на сегодняшнем заседании одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Он написал, что каждый украинец сможет подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".

"Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн/кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Переход на программу - добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможным. Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд кубометров", - заявил глава правительства.

"Во всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы "Гарантированная цена на газ" потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынка. Решение принимает каждый потребитель индивидуально", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в ноябре цена на газ выросла почти на 15% - до 4,889 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газзбутов и транспортных расходов).

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты спрогнозировали, что в отопительный сезон 2019/2020 тарифы на отопление и горячую воду могут взлететь в отдельных регионах из-за того, что Кабмин отменил постановление об ограничении стоимости тепла и воды №560.