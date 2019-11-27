RU  UA  EN

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 ноября

17:18
Спикер Зеленского назвала размер своей зарплаты: видео
15:08
Страховая цена на газ: что это и зачем ее вводят в Украине
14:59
Может ли доллар упасть до 22 грн? Озвучен прогноз по курсу валют до Нового года
10:34
Украинцев ждут сразу два "сюрприза" с пенсиями в 2020 году: к чему готовиться
07:48
Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 27 ноября

26 ноября

15:13
Нанесет миллиардные убытки: эксперт раскритиковал инициативы по возвращению "Укртелекома" государству
13:57
Активы сразу выросли: в Альфа-Банке Украина рассказали о результатах присоединения Укрсоцбанка
12:49
Нацбанк назвал сроки запуска в оборот монет номиналом в 5 и 10 гривен
10:10
Доллар ускоряет падение: курс валют на 26 ноября

25 ноября

18:49
Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд
16:35
В Альфа-Банке Украина сообщили о присоединении к Глобальному договору ООН
16:20
Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике – эксперт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будет "рекордно" низкой: в Кабмине приняли решение по цене на газ для украинцев

среда, 27 ноября 2019, 16:34
переглянути новину українською

Кабмин на сегодняшнем заседании одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Он написал, что каждый украинец сможет подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".

"Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн/кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Переход на программу - добровольный. Отказаться от участия в ней также будет возможным. Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 млрд кубометров", - заявил глава правительства.

"Во всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы "Гарантированная цена на газ" потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынка. Решение принимает каждый потребитель индивидуально", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в ноябре цена на газ выросла почти на 15% - до 4,889 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газзбутов и транспортных расходов).

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты спрогнозировали, что в отопительный сезон 2019/2020 тарифы на отопление и горячую воду могут взлететь в отдельных регионах из-за того, что Кабмин отменил постановление об ограничении стоимости тепла и воды №560.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: