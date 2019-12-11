Законопроект 2543 позволит реализовать инициативу президента по развитию "зеленой" энергетики - эксперты

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается добровольная реструктуризация "зеленого" тарифа, позволит выполнить инициативу президента Владимира Зеленского о сбалансированном развитии отрасли альтернативной энергетики.

Такое мнение высказали участники обсуждения законопроекта на заседании Комитета по топливу и энергетике Европейской бизнес ассоциации, передает РБК-Украина.

По мнению основателя и президента компании "Чумак" и "Виндкрафт Украина" Карла Стурена, законопроект 2543 был наработан парламентским комитетом по вопросам экономразвития для скорейшего решения проблем в области "зеленой" энергетики, которое бы устроило всех участников рынка. Законопроектом найден компромисс между интересами государства и инвесторов в возобновляемую энергетику, к чему призвал президент Зеленский во время украино-литовского бизнес-форума 27 ноября.

"Этот законопроект, который комитет экономического развития подал, чтобы сбалансировать ситуацию как можно быстрее и как можно наименее болезненно как для государства, так и для бизнеса", - сказал Стурен.

Представитель юридической компании CMS Марина Ильчук отметила, что принцип добровольности в реструктуризации является ключевым аргументом для инвесторов.

"Главный аргумент этого процесса на уровне формирования законопроектов, что эти процедуры реструктуризации должны быть добровольные. Если компании идут на этот путь реструктуризации добровольно и предварительно проговорили со своими банками", - отметила Ильчук.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, депутата Людмилы Буймистер - он является компромиссным и подавляющее большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.