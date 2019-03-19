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У Путина придумали "своего" президента Украины

вторник, 19 марта 2019, 13:35

В РФ надеются, что новый президент Украины будет трезво оценивать реальность, а также он будет политически мудрым человеком.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве ждут, что новый глава государства в Украине "не будет президентом войны, а станет президентом мира".

Представитель Путина отметил, что при действующем президенте Украины Петре Порошенко отношения Москвы и Киева лишены каких-то перспектив.

"Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление главы России Владимира Путина о "дружбе" и "недоразумении с украинской властью".

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