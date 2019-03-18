Кашу варить не собираюсь: в Украине ответили на наглое заявление Путина

Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление главы России Владимира Путина о "дружбе" и "недоразумении с украинской властью".

Об этом Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", - сказал Порошенко.

Также он выразил уверенность в возобновлении переговоров о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса в случае своей победы.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти к обсуждению в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса о введении миссии миротворцев - в соответствии со стандартами ООН", - отметил Порошенко.

По его словам, "львиная доля стран членов ООН готова вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минска".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 октября 2018 года на Валдайском форуме президент России Владимир Путин заявил о том, что любит Украину и украинцев, а также не хочет конфликта в Украине.