В Украине испытали детали ракеты, которую запустят на Западе: фото и характеристики

На государственном предприятии "Южный машиностроительный завод" им. А. М. Макарова прошли вибрационно-функциональные испытания деталей новой ракеты-носителя Циклон-4, которую планируется запустить в Канаде.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В частности, испытан был головной обтекатель ракеты-носителя. Представители предприятия отметили, что испытаний прошли успешно, и в дальнейшем будет изготовлен образец для тестовых полетов.

Ракета-носитель серии Циклон – транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на орбиты одного или группы космических аппаратов. Возможности ракеты Циклон-4 позволяют выводить на орбиту в 500 км от Земли аппараты весом, превышающим 5000 кг.

Отмечается, что на испытаниях присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая строит космодром для запуска ракеты.

Как сообщал "Апостроф", украинское госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" приступило к изготовлению деталей из металлических порошков для ракетно-космической техники при помощи 3D-печати.