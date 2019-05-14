В Украине начали печатать детали для ракет на 3D-принтерах: видео

Украинское госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" приступило к изготовлению деталей из металлических порошков для ракетно-космической техники при помощи 3D-печати.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Эта технология способна заменить классические производственные процессы - литье, штамповку, сварку, фрезеровку и другие, пояснили на госпредприятии.

"С помощью селективного лазерного плавления мы уже сейчас начинаем создавать первые уникальные сложнопрофильные изделия для ракетно-космической техники без использования механической обработки и дорогих оснасток", - рассказали в КБ "Южное".

Процесс "печати" изделий заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала с помощью мощного лазерного излучения, пояснили в бюро.

"Аддитивные технологии открывают перед нами новые возможности, которые позволяют создавать металлические изделия с высокой точностью и плотностью", - рассказали в госпредприятии о преимуществах новой технологии.

Среди основных преимуществ 3D-печати металлом специалисты назвали следующие: высокая точность и повторяемость; механические характеристики изделий, напечатанных на 3D-принтере, соизмеримые с литьем; решает сложные технологические задачи, связанные с изготовлением геометрически сложных изделий; сокращает цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивая создание сложнопрофильных деталей без использования оснастки; позволяет уменьшить массу за счет создания объектов с внутренними полостями; экономия материала при производстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ГП НПО "Павлоградский химический завод" освоило производство нового топлива для корректируемых ракет отечественного комплекса "Ольха".