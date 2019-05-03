​В Украине стартовали испытания нового мощного оружия: фото

3 мая ВСУ приступают к испытанию уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А", изготовленного без единой российской запчасти.

Об этом сообщает Минобороны.

"Это очень нужный комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей", - подчеркнул министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, что указанный комплекс является современной и уникальной техникой, не имеет ни единой запчасти страны-агрессора.

"Там только те запчасти и компоненты, которые произведенные в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", - сообщил министр.

По словам главы оборонного ведомства, после успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.

Как сообщал "Апостроф", ГП НПО "Павлоградский химический завод" проводит восстановление реактивных снарядов больших калибров для ВСУ и овладело производство нового топлива для корректируемых ракет отечественного комплекса "Ольха".