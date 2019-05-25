В сети показали историческую ракету-носитель, изготовленную в Украине

Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова", которое находится в Днепре, впервые в своей истории изготовило третью ступень ракеты-носителя среднего класса без участия других предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Это третья ступень ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". В состав третьей степени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что сейчас изделие направлено на огневые испытания, после чего изготовят образец третьей степени для первых летных испытаний.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявил, что поддержка промышленности и высокотехнологичных отраслей в Украине обеспечит создание новых рабочих мест.