Скотская зарплата 3500 гривен: появилось видео жесткого заявления Зеленского о ситуации на заводах

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о работе заводов и зарплатах для их работников.

Видео заявления опубликовали в сети.

По словам главы государства, за статистикой на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева с 2009 года для ВСУ построили лишь один танк. А в советское время на предприятии за год выпускали 900 танков. Такая ситуация возмутила Зеленского.

Президент рассказал, что решил пообщаться с работниками завода и узнать у них о проблемах.

"На авиационном заводе зарплата 3500 гривен. Как человек в таких условиях может не просто уважать себя, работать на государство, вообще называться человеком? Мне сказали, что зимой люди работали при температуре 0 градусов. Мы относимся к людям, как к скотам", - заявил глава Украины.

Как сообщал "Апостроф", во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский пообещал активистами создать парламентскую временную следственную комиссию для расследования деятельности харьковского мера Геннадия Кернеса.