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Зеленский в Харькове обнадежил противников Кернеса: опубликовано видео разговора

среда, 06 ноября 2019, 17:29
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Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский пообещал активистами создать парламентскую временную следственную комиссию для расследования деятельности харьковского мера Геннадия Кернеса.

Видео разговора президента Зеленского с участниками акции протеста было опубликовано в соцсети Facebook.

Встреча главы государства с харьковскими активистами произошла после посещения Харьковского авиационного производственного предприятия, у ворот которого собрались протестующие против деятельности Кернеса.

В разговоре с Владимиром Зеленским участники акции обвиняли харьковского мера в том, что он "обложил данью весь город" и не обеспечил начало отопительного сезона.


"Владимир [президент Украины Владимир Зеленский] пообещал создание временной следственной комиссии по преступной деятельности гр. Кернеса. Так же было отмечено то, что глава ОДА Алексей Кучер будет активно действовать в направлении создания ТСК. Депутаты ВР, глава ОДА Кучер, Президент и общественность Харькова, вот такой силой мы любого Гепу на нары посадим”, - написал об итогах встречи с главой государства один из организаторов акции протеста Андрей Ильгов на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", во время визита в Харьков президента Владимира Зеленского был представлен новый председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, он сменил на посту Юлию Светличную.

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