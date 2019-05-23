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Apple выпустила новый MacBook Pro: опубликованы фото и характеристики

четверг, 23 мая 2019, 01:33
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Во вторник, 21 мая компания Apple добавила в свой интернет-магазин новые ноутбуки MacBook Pro.

Информацию об этом передает appleinsider.

Так, ноутбуки MacBook Pro 13” и 15” получили апгрейд – в них были установлены обновленные процессоры Intel восьмого и девятого поколений, а также усовершенствованная клавиатура "бабочка". Базовая версия ноутбука была улучшена 15-ваттным процессором Intel Core i5-8365 с тактовой частотой до 4,1 ГГц в режиме Turbo Boost, также появилась возможность собрать модификацию, установив Intel Core i7-8665U.

Стоимость модели на 13 дюймов оценивается в 63 тысячи гривен, 15 дюймов – немного больше 84 тысяч гривен.

В компании отметили, что на данный момент указанные ноутбуки являются самыми быстрыми среди MacBook, предлагая до 40% большую производительность.

Примечательно, что никакой презентации или анонса новой модели ноутбука Apple не было.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая в сети показали, как будет выглядеть iPhone доступной серии - Xr 2019, его стоимость – чуть более 20 тысяч гривен.

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