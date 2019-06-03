​Украинцев обрадовали прогнозом по ценам на овощи: чего ждать

Стоимость овощей из так называемой "борщевой корзины" до конца текущего месяца снизится на 20%.

Об этом "Апострофу" рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что уже сегодня стоимость овощей в Украине снижается.

"До конца июня она снизится еще примерно на 20%. А самую низкую цену мы увидим в августе. Думаю, что капуста и лук будут стоит по 10-12 грн/кг, хотя раньше они стоили 30-40 грн/кг", - сказал он.

Снижение цен в Украине будет наблюдаться также на ягоды. В частности цена клубники снизится до 25-30 грн/кг, считает Дорошенко.

В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в европейских странах цены на клубнику не опускаются ниже 2,5 евро/кг (70 грн/кг).

Он также обратил внимание на то, что в зависимости от сезона стоимость продуктов в Украине может расти на 150-200%. Это - особенность украинского рынка. Она связана с плохими условиями хранения скоропортящейся плодово-овощной продукции.

"На аналогичную продукцию в европейских странах цены колеблются в пределах максимум 1,5-2%", - подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале “Апострофа” - Хлеб, как в Европе: что будет с ценами в Украине летом.