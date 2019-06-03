Хлеб, как в Европе: что будет с ценами в Украине летом

В Украину пришло лето. "Апостроф" уже подробно писал о том, куда украинцы могут поехать отдохнуть за границу. Но далеко не всем согражданам по карману отпуск, из-за того, что у людей нет денег. Несмотря на то, что заработная плата в нашей стране все время растет, цены растут быстрее, чем доходы. Инфляция в 2018 году составила 9,8%. В нынешнем году, по прогнозу Нацбанка, рост цен замедлится до 6,3%, однако иностранные эксперты, в частности, из МВФ, не исключают, что инфляция превысит 8%. "Апостроф" разбирался, что будет с ценами нынешним летом.

"Коммуналка" в "заморозке"

Начнем с коммунальных тарифов. В начале текущего года в Украине подорожали практически все услуги ЖКХ вследствие роста цен на газ в конце 2018 года. Однако в ближайшее время данных о повышении тарифов на жилкомуслуги нет. Более того, цены даже немного снизились. При этом вводится дифференцированная система тарифов на газ для населения в зависимости от региона (исходя из заказанной мощности).

Иная ситуация с электроэнергией. С 1 июля в Украине должен заработать свободный рынок электроэнергии. По идее, он должен стимулировать конкуренцию, которая, в свою очередь, способствует снижению цен. Однако эксперты предупреждают, что из-за незавершенности реформы в Украине произойдет все в точности до наоборот – цены могут значительно вырасти, по крайней мере, на начальном этапе. В связи с этим высказываются предложения, в том числе и со стороны Европейского Союза, о переносе внедрения рынка электроэнергии. Вероятность отсрочки рынка велика, но окончательного решения пока нет, а потому неясно, что будет с тарифами на электричество.

Следует также учесть, что согласно новой редакции закона о жилищно-коммунальных услугах, которая вступила в силу с 1 мая, в Украине вводится абонентская плата за пользование холодной и горячей водой, отоплением, а также за вывоз мусора. Как писал ранее "Апостроф", абонплату за отопление придется платить даже летом (чуть более 30 грн в месяц).

С 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Чувствительный автогаз

Отдельно нужно сказать о ценах на автомобильное топливо, особенно, в свете того, что Россия с 1 июня ввела ограничения на его поставки в Украину. Отечественные производители сжиженного газа уже отреагировали на это решение, повысив в конце мая свои цены на этот ресурс на 30%. По словам аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, данный рост цен - реакция на ожидание дефицита. "Быстро нарастить производство пока невозможно, хотя на запустить производство пропан-бутана сейчас готовы сразу несколько крупных частных газодобытчиков", - сказал эксперт "Апострофу". Он добавил, что трейдеры уже находят альтернативу российскому сжиженному газу, и на текущей неделе на западной границе на перевалку поступил газ из Италии, в Одессе слился первый газовоз в этом году, "а на следующей неделе ожидается еще 2 танкера".

При этом нужно ожидать, что автогаз может подорожать на 1-1,5 гривны/литр, предупреждает Сиренко: "По сути, это - плата за независимость".

Сжиженный газ более уязвим к разного рода событиям на мировых рынках. Что касается других видов горючего, то здесь, скорее всего, принципиально ничего не изменится, хотя многое также будет зависеть от действий России, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. "Российским компаниям выгодно поставлять нам топливо, ведь российская экономика живет за счет экспорта энергоносителей, и запрещать поставки, - это стрелять себе в ногу. Поэтому я сомневаюсь, что речь может идти об эмбарго", - сказал он "Апострофу".

При этом спрогнозировать цены на топливо в более длительной перспективе крайне проблематично, так как они зависят от мировых котировок на нефть и курса гривны к доллару, отметил Куюн.

Рост цен на горючее может привести к подорожанию услуг автотранспорта. Кстати лето - идеальное время для местных властей повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. По крайней мере, так было год назад в Киеве, когда власти с 1 июля повысили тариф на проезд с 4-5 гривен до 8 гривен. Будет ли очередное повышение - пока неизвестно.

Клубнично-борщевой сезон

Ну и, наверное, самое главное - цены на продукты питания. В мае всех шокировала цена лука в торговых сетях страны. Но будут ли расти цены на продовольствие в ближайшие три месяца? Здесь украинцев ждут, скорее, хорошие новости.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, уже сейчас цена начала падать стоимость так называемого "борщевого набора". "До конца июня она снизится еще примерно на 20%. А самую низкую цену мы увидим в августе. Думаю, что капуста и лук будут стоит по 10-12 гривен за кг, хотя раньше они стоили 30-40 гривен", - сказал он "Апострофу".

Такая же тенденция сохраняется в отношении сезонных овощей и фруктов. Как отметил Дорошенко, цены на клубнику, несмотря на паводки в Закарпатье, все время падают. "В июне, думаю, она будет стоить примерно по 25-30 грн/кг, а покупать ее будем почти во всех регионах".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин согласен с такой оценкой. По его словам, дешевле 25-30 гривен за кг клубника стоить не будет, "так как это предел себестоимости". Даже если сейчас она стоит в рознице 60-70 гривен/килограмм, то в сезон можно будет "спокойно найти качественную украинскую клубнику" в районе 40-45 грн за кг. Эксперт добавил, что в европейских странах цены на клубнику не опускаются ниже 2,5 евро/килограмм (70 грн/кг).

В первой половине года еда в Украине значительно подорожала Фото: UNIAN

Специалист отметил, что в Украине сезонная ценовая динамика может достигать 100-150% а иногда и 200%. В качестве примера он привел все тот же лук, который, по его словам, с января подорожал на 220%. "Но, как только лук начнет поступать с открытого грунта, цена снизится, как минимум, в 1,5 раза", считает Пендзин. По его мнению, такое "сумасшедшее колебание цен" является особенностью украинского рынка. Связано она с плохими условиями хранения скоропортящейся плодово-овощной продукции. "На аналогичную продукцию в европейских странах цены колеблются в пределах максимум 1,5-2%", - добавил эксперт.

Догнать и перегнать Польшу

А вот снижения цен на другие продукты нынешним летом ждать не стоит. Скорее всего, подорожает мясо. По словам, Алексея Дорошенко, повышение будет достаточно сдержанным - в среднем, возможно на 0,5% в месяц. Однако рекордсменом по подорожанию будет хлеб. В прошлом году он подорожал на 21% и это достаточно устойчивая тенденция. По прогнозу Алексея Дорошенко, рост цен на белый хлеб в ближайшее время составит до 1%, а "ржаной может подорожать где-то на 1,5%".

И это – несмотря на рекордный урожай зерновых, который прогнозируется на 2019 год (согласно прогнозу Минсельхоза США, он превысит 72 миллиона тонн, при том, что в 2018 году был собран рекордный для Украины урожай в объеме 70,06 миллиона тонн - "Апостроф"). "На самом деле, уже достаточно давно зерно на внутреннем рынке покупается по мировым ценам", - пояснил тенденцию Дорошенко. По его словам, дешевый хлеб в Украине дорожает намного более высокими темпами, чем хлеб более высокой ценовой категории, потому что бедные люди скорее откажутся от других продуктов, чем от хлеба.

Такая тенденция, говорит специалист, привела уже к тому, что сегодня в Литве хлеб уже на 30%, а в Польше – на 20% дешевле, чем в Украине (при этом он изготовлен, скорее всего, из украинского зерна). Он считает, что в 2020 году цены на хлеб в Украине достигнут потолка.

Но хлеб - не единственный продукт, который у нас стоит столько же, сколько и в Европе. "По основной потребительской корзине украинские и европейские цены практически сравнялись. Более того, если сравнить цены на рынке "Бронише" (Bronisze) в Варшаве с рынком в Киеве, то в Польше выйдет дешевле. При том, что доходы европейцев значительно выше, чем у нас. Совокупные расходы европейской семьи на продукты питания составляют 12-18% (дохода), тогда как украинский Госстат нарисовал расходы украинской семьи на уровне 48%", - рассказал Олег Пендзин.