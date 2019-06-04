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"Укроборонпром" готовится к масштабной распродаже: список предприятий

вторник, 04 июня 2019, 16:58
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По предложениям государственного концерна "Укроборонпром" Фонд государственного имущества (ФГИ) в перечень объектов малой приватизации включил девять предприятий.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на официальный ответ Фонда.

По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года.

Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 8,8 млн грн.

Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения имеет налоговую задолженность 6 млн гривен. По данным местных СМИ, тот же завод задолжал выплат по заработной плате в сумме 2,7 млн грн.

171 Черниговский ремонтный завод - имеет налоговую задолженность 5,4 млн грн.

Местный медиа-портал сообщает, что уже появились инвесторы, готовые застроить площади завода.

Винницкий авиационный завод "ВИАЗ" задолжал налоговой 4,4 млн грн.

Запорожский автомобильный ремонтный завод - 2,6 млн грн.

ГП "Укроборонресурси" (г. Киев) - 1,5 млн грн.

Херсонский завод "Судмаш" имеет налоговую задолженность 838 тыс. грн, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (г. Киев) - 639 тыс. грн.

Харьковский завод транспортного оборудования, который также хотят продать, находится в состоянии ликвидации.

Как сообщал "Апостроф", оккупационные власти Крыма незаконно продали два захваченных пансионата в Алуште бывшему депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву.

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