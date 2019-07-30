​​Щедрый "подарок" для наивных: мошенники запустили по всему миру фейковую акцию Adidas

Украинцы начали получать от мошенников сообщения, в которых предлагается бесплатно получить одежду или обувь от всемирно известного бренда Adidas.

Об этом пишут "Комментарии".

Так, пользователи сети интернет начали получать сообщения о том, что компания раздает 3000 пар бесплатных кроссовок.

"Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие", - говорится в одном из подобных сообщений.

В тексте также содержится ссылка, при переходе по которой пользователи видят поддельную страницу Adidas.

После перехода по ссылке мошенники могут предложить пройти опрос или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карты. В результате пользователи могут лишиться всех денег на счете или учетной записи в мессенджере.

Пользователи могут также получить предложение направить рассылку друзьям далее. В случае согласия пользователя, мошенники получают доступ к телефонной книге мобильного устройства.

Подобные сообщения ранее начали получать пользователи в России, Казахстане и Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве объявили в розыск афериста, который ограбил киевлянина на 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов.