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В Киеве объявлен в розыск мошенник, открывший фейковый обменник: фото преступника

пятница, 26 июля 2019, 12:16
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В Киеве объявили розыск афериста, который ограбил киевлянина на 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Происшествие случилось в июне этого года в Шевченковском районе столицы на улице Древлянской. Неустановленный мужчина способом имитации обменного пункта валюты завладел деньгами потерпевшего в особо крупных размерах", - сообщили в ведомстве.

Следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Если вам известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания, просьба сообщить в полицию по телефону спецлинии: 102 или (044) 486-03-06.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали банду опытных мошенников, менявших людям валюту.

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