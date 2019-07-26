В Киеве объявлен в розыск мошенник, открывший фейковый обменник: фото преступника

В Киеве объявили розыск афериста, который ограбил киевлянина на 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Происшествие случилось в июне этого года в Шевченковском районе столицы на улице Древлянской. Неустановленный мужчина способом имитации обменного пункта валюты завладел деньгами потерпевшего в особо крупных размерах", - сообщили в ведомстве.

Следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Если вам известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания, просьба сообщить в полицию по телефону спецлинии: 102 или (044) 486-03-06.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали банду опытных мошенников, менявших людям валюту.