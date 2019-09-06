Сколько украинцы тратят на еду: свежие цифры

Украинцы тратят на питание почти половину своих заработков - 45,6% от общей суммы доходов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за первый квартал 2019 года.

согласно этим данным, городские жители тратят больше денег на продукты, чем сельские - 46,6% и 43,2% соответственно.

Средние расходы на продукты - 3749,26 грн в месяц, из которых больше 22% идут на покупку мяса.

В структуру денежных расходов украинских семей также входят непродовольственные товары - 31,1%, оплата услуг (без расходов на питание вне дома) - 14,1%, личное подсобное хозяйство - 1,2%, прочие расходы - 8%.

Городские жители на оплату услуг тратят больше средств, чем сельские - 15,7% и 8,9% соответственно. Зато сельские больше городских тратят на непродовольственные товары (30,2%/34,2%), а также на личное подсобное хозяйство (0,2%/3,8%).

На коммунальные услуги украинцам в среднем в месяц приходится отдавать 1866 грн (23,3% от расходов), на медицинские услуги и лекарства – 408 грн. 2,2% расходов приходятся на рестораны и гостиницы, 1,7% - на отдых и культуру.

Для исследования были опрошены 8446 семей во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных частей Донбасса и Луганщины.

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