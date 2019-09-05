Бомж и суши: сеть взорвала "социальная" реклама в России, видео

В России сняли аматорскую "социальную" рекламу с участием бездомного, которого накормили молодые девушки.

Об этом сообщает ресурс Bird in flight.

Все началось с конкурса "Нам не все равно" (#НамНеВсеРавно2019) общественного движения "Молодежь Татарстана" в Республике Татарстан. Для участия надо было снять видео о проблемах в обществе не длиннее одной минуты. Организаторы пообещали, что победители получат iPhone XR, Apple Watch Series 4, PlayStation 4 и другие призы.

Самым обсуждаемым роликом для конкурса стало видео двух 24-летних близняшек Адели и Алины Фатхеевых из Казани. Они сняли видео и опубликовали его с соответствующим хештегом в социальной сети Instagram. На записи девушки прогуливались по улице и заметили бездомного. "Бедненький, он, наверное, давно не кушал!" - сказала одна из девушек. После этого они через сервис доставки заказали роллы и покормили ими мужчину. За два дня ролик посмотрели более 60 тысяч раз.

Когда видео стало популярно, казанцы отыскали бездомного - им оказался мужчина по имени Георгий. Ему начали приносить еду, а об этом было снято еще несколько видео.

Тем не менее организаторы конкурса "Нам не все равно" заявили, что не имеют отношения к видео и в финал оно не попадет.

"Мы дали только хештег, каждый желающий, выкладывая ролик, автоматически становится участником конкурса. Дальше у нас будет некое жюри экспертов, которые выберут 10 роликов, и уже из 10 будет общественным голосованием определяться победитель. […] Не понимаю, зачем этот ролик был сделан. Скорее всего, в нашем марафоне он принять участие не сможет, так как его жюри не допустит до голосования, просто основываясь на моральных принципах", - рассказал координатор движения Александр.

Пользователи сети по-своему отреагировали на видео, прокомментировав его.

Как сообщал "Апостроф", в России для жителей Краснодарского края создали медицинский сайт, на котором обнаружилась довольно специфическая социальная реклама.