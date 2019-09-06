​Зеленский ответил на просьбу легализировать оружие

Президент Владимир Зеленский считает легализацию оружия преждевременной, поэтому не поддержит соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте Офиса президента.

Ответ Зеленского был опубликован на сайте с электронными петициями к президенту.

"Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - говорится в ответе за подписью главы государства.

Зеленский напомнил, что в Украине большое количество оружия находится в незаконном обороте в связи с боевыми действиями на востоке страны.

Из-за этого, по мнению Зеленского, нужно изучить вопрос легализации оружия детальнее, чтобы принять "правильное решение" и не допустить появления дополнительных причин и условий для "легкомысленного отношения к человеческой жизни".

Ранее на сайте Офиса президента зарегистрировали петицию с предложением разрешить оборот оружия среди гражданского населения.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Зеленский поручил правительству в месячный срок разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.