"Яблочный" монстр в обмен на почку: лучшие мемы и фотожабы на новый iPhone 11

10 сентября состоялась долгожданная презентация новой модели телефона IPhone и уже сейчас в сети опубликованы сотни фотожаб, которыми высмеяли внешний вид и стоимость гаджета.

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Особое внимание пользователи социальных сетей уделяют расположению камер на задней панели телефона.

Цена на модель IPhone 11 варьируется от 699 до 1449 долларов. Все зависит от комплектации. В соцсетях также уделили внимание таким цифрам. Люди пишут, что для покупки новой версии продукта от Apple им придется продавать почку.

Отметим, что также 10 сентября были представлены и другие продукты от Apple, однако больше всего внимания досталось смартфону.

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